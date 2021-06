Un tercer miembro del equipo cubano de béisbol se queda en EE UU: el lanzador Lázaro Blanco

Lázaro Blanco, lanzador del equipo Cuba que participó en el Preolímpico de Béisbol de las Américas que se desarrolla en Florida, "no regresará" a la Isla, según dio a conocer el comunicador cubano Francys Romero, experto en deportes y residente en Miami. Esta es la tercera fuga dentro de la delegación oficial que asistió al evento.

"Lo importante es que me siento bien por la decisión que he tomado, una vida nueva que voy a iniciar en estos momentos, estoy muy contento de estar aquí", declaró Blanco a Telemundo 51 poco después de conocerse la noticia.



Romero precisó que supo a través de "fuentes cercanas al jugador", de 35 años, que "tenía previsto marchar a Saltillo", México, y que "se fue del aeropuerto y le dijo al responsable del vuelo que no regresaría a Cuba".

"El vuelo estaba programado de Miami a Saltillo pero Blanco no se presentó al check in y dijo que no regresaría a Cuba ni jugaría en México", puntualizó el periodista deportivo.

Lázaro Blanco fue elegido el mejor lanzador de la Serie del Caribe de Béisbol 2019

Lázaro Blanco fue elegido el mejor lanzador de la Serie del Caribe de Béisbol 2019, y poco después firmó un contrato para jugar como profesional con el Club Chiriquí, de Panamá. La mayor promesa del pitcheo nacional jugó con anterioridad en la Liga Can-Am, de Canadá.

"El derecho de Yara" o "el Caballo de Hierro", como lo conocen en la afición cubana, era mostrado por las autoridades beisboleras como un ejemplo de atleta que no había renunciado a jugar para la Isla a pesar de sus potencialidades para emigrar y seguir camino propio.

La noticia llega un día después de que Jorge Sile Figueroa, que fungía como psicólogo del equipo Cuba, abandonara la delegación nacional, aunque las fuentes oficiales aún no han dado la noticia.

La fuga del psicólogo se suma a la espectacular escapada del pelotero César Prieto, de 22 años, quien se subió a un vehículo que lo esperaba nada más llegar al hotel donde se hospedó el equipo de la Isla a su arribo a Florida.

El lunes, tras la fuga del segunda base, ocurrió el incidente más llamativo, cuando cientos de seguidores congregados en el estadio de Palm Beach para asistir al cruce entre Cuba y Venezuela profirieron insultos contra el Gobierno y gritaron "patria y vida". Además, una joven de padres cubanos saltó al terreno de juego durante el encuentro con una pancarta que lucía una mano esposada (semejante a la ya icónica fotografía de Maykel Osorbo) y el texto "Free Cuba".

El partido se detuvo durante unos minutos mientras se sacaba a la manifestante del campo, y la Federación Cubana de Béisbol acusó a la organización, y por ende al Gobierno de EE UU, de no cumplir los protocolos de seguridad.

Un día después, Canadá venció por 6-5 a Cuba en el segundo partido del Grupo B del preolímpico

Después de esta deserción, como la llaman las autoridades cubanas, algunas informaciones de Miami aseguraron que habían retirado el teléfono móvil a todos los jugadores para tratar de dificultar nuevos abandonos de quienes eventualmente pudieran usarlos para contactar con agentes en el exterior.

Un día después, Canadá venció por 6-5 a Cuba en el segundo partido del Grupo B del preolímpico. La selección de la Isla sufrió, de esta forma, su peor derrota en la competición y no acudirá a los Juegos de Tokio 2020, los primeros en los que no participará desde los de Barcelona 92, la cita en la que se introdujo el béisbol como deporte olímpico. Un drama en un país en el que el béisbol es el deporte nacional.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.