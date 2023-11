Un derrumbe parcial en la calle Cuba afecta a decenas de familias de una cuartería en La Habana

Todavía la mañana de este domingo eran visibles los daños ocasionados por el derrumbe parcial que este sábado afectó al inmueble con el número 103 de la calle Cuba, entre Tacón y Tejadillo, en La Habana Vieja. Una banda amarilla y negra cerraba el paso a la cuadra donde parte de una ciudadela colapsó sin que se lamentaran pérdidas de vidas humanas.

La cuartería, de dos pisos y un amplio patio central, está habitada por decenas de familias que buscaban amparo en el exterior del edificio ante el temor de otros posibles desplomes. En la zona, visiblemente vigilada por policías de uniforme y vestidos de civil, se mezclaba el polvo y los residuos del derrumbe con el lodo que han provocado las lluvias de los últimos días.

"Cuando vimos que llovía y llovía nos temimos lo peor porque cuando caen cuatro gotas en esta ciudad todo el mundo sabe lo que pasa", contó a 14ymedio un vecino de la cuadra donde ocurrió la caída parcial del ala derecha del edificio. "Aunque el costado no se ve tan mal, cuando uno se para frente y mira hacia dentro se da cuenta de que ese lugar está inhabitable, es un peligro para la vida".

El costado del que habla el vecino da, justamente, hacia la estación de Policía de la calle Cuba y Chacón, una construcción en forma de castillo que remeda la arquitectura colonial. La zona, muy visitada por turistas, también tiene una gran concentración de hostales, cafeterías y restaurantes privados destinados, fundamentalmente, a los bolsillos extranjeros.

En medio de esa imagen de prosperidad y emprendimiento, la ciudadela parcialmente derrumbada en la calle Cuba alberga a familias de bajos ingresos y con el paso de las décadas ha sufrido el deterioro y las transformaciones internas para optimizar cada metro cuadrado. Barbacoas que dividen verticalmente los cuartos, puertas que se abren en un muro de carga o ventanas que quedan tapiadas son algunos de estos cambios.

El deterioro de todo el inmueble, unido a la humedad que en estos días ha fragilizado aún más la estructura, han sido determinantes para lo ocurrido este sábado. Una brigada estatal intentaba este domingo sacar los escombros acumulados en el interior y desplomar las partes que representen más peligro. Las familias residentes en la cuartería no saben aún si todas podrán regresar al interior.

Dos días antes del derrumbe, una familia que reside en el lugar había enviado un video al periodista Mario Pentón para alertar sobre el peligro que corrían ante el mal estado de la edificación. Tras el colapso, otros residentes hicieron llegar al reportero de América TeVé algunos materiales donde registraron lo que vivieron. En un momento se escucha decir a una de las afectadas: "La delegada dijo que esto no se iba a caer y mira cómo se está cayendo", refiriéndose a la representante del Poder Popular que atiende esa zona de La Habana Vieja.

El drama de estos vecinos se repite más allá de ese edificio en particular. En junio de 2021, el Gobierno aprobó el Plan General de Ordenamiento Urbano de La Habana al 2030, el texto completo daba cuenta detallada de la penosa situación de la capital, proponía una larga lista de soluciones y actuaciones, y remataba con unos presupuestos imposibles. Su revisión, dos años y varios derrumbes después, resulta alarmante.

El documento especifica, en primer lugar, el estado de La Habana en todas las áreas de urbanismo, desde las zonas verdes, el saneamiento, el transporte público y, de manera prioritaria, la vivienda. El bloque dedicado a La Habana Vieja deja un dato abrumador: más del 40% de las más de 20.000 viviendas identificadas en esa zona no cumplían las condiciones de habitabilidad mínimas.

En conjunto, la problemática se resumía así: "Alto índice de derrumbes, fundamentalmente en las áreas centrales de la ciudad. Albergados: 449 instalaciones, con 5.471 núcleos (17.314 personas). En estado crítico: 946 inmuebles, con 8.329 viviendas y 26.151 habitantes. Cuarterías y ciudadelas: 6.899 inmuebles, con 60.170 núcleos. 82 barrios y 69 focos precarios, con 18.721 y 1.923 viviendas respectivamente, concentrados en su mayoría en Boyeros, Guanabacoa, Arroyo Naranjo y San Miguel del Padrón. Cambios de uso para viviendas en locales inadecuados".

Para aliviar este panorama, había dos ejes principales, la nueva construcción para las áreas de los anillos exteriores, y la rehabilitación integral para el centro, comenzando por Centro Habana, Cerro, Plaza y La Habana Vieja, municipios señalados como degradados. A partir de los primeros años, se debía continuar trabajando en la zona, incluyendo la recuperación del 60% de las edificaciones en estado técnico regular y malo, y priorizando 12 manzanas del casco histórico (dos de ellas en La Habana Vieja).

Las recomendaciones recogidas en aquel documento no se llevaron a la práctica. Según el Anuario Estadístico de 2022, el Gobierno invirtió 3.226,5 millones de pesos en hoteles y 23.360 millones de pesos en servicios empresariales e inmobiliarios y alquiler (apartado de contenido difuso, que incluye la construcción de hoteles). Mientras, a la construcción de viviendas se destinó un 1,4% del presupuesto general del Estado, 1.016 millones de pesos. Una cantidad mínima, que explica muchas de las tragedias que seguirán ocurriendo en La Habana y en otras ciudades de la Isla.

