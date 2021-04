Al menos un herido grave en el derrumbe de varios edificios en la avenida del Malecón en La Habana

Al menos un hombre resultó herido de gravedad este jueves al desplomarse dos edificios y parte de un tercero en la avenida del Malecón en La Habana. Los inmuebles estaban semiderruidos, vallados con metal, deshabitados y en el momento del desplome estaban siendo demolidos por trabajadores de la construcción.

Los dos edificios y el fragmento de un tercero que se desplomaron están ubicados en la llamada oficialmente avenida de Maceo entre las calles Águila y Crespo, muy próximos al Prado de La Habana. Según un residente en las cercanías, "los obreros que los están demoliendo estaban usando un chipijama [martillo perforador] cuando se cayó lo que quedaba de los edificios".

"Al menos un hombre resultó herido de gravedad, porque iba pasando por la acera y la valla de metal cedió con los pedazos que se cayeron. La mitad de su cuerpo quedó sepultado bajo los escombros y otras personas sufrieron también heridas pero más leves", detalla el vecino, que también agrega: "Fue un peligro hasta para los carros que pasaban por la calle".

#Cuba El derrumbe este jueves en el Malecón de La Habana. https://t.co/kaTjmzlIGh pic.twitter.com/JbSm9KIsRG

— Yoani Sánchez 🇨🇺 (@yoanisanchez) April 22, 2021



"No había una buena señalización de no pasar, eso olía a peligro desde hace años", cuenta a este diario un vecino de la zona, quien asegura que "no solo se estaba cayendo sino que había cables eléctricos en la acera y cada vez que yo pasaba por ahí tenía que bajarme, pero esta es una vía rápida y cuando uno se baja de la acera se juega la vida".

"Todo esto aquí está tétrico, cuando viene a ver un día se cae el Malecón completo", lamenta otro vecino. "Aquí no arreglan, solo dan pintura cuando viene una visita importante o demuelen para construir hoteles", se queja. "No debieron hacerse estos trabajos de demolición sin cerrar la cuadra".

"El edificio este se acaba de caer ahora mismo, aquí delante de mí", reportó a través de una transmisión en vivo por la red social Facebook un transeúnte que también grabó el momento en que el lesionado era trasladado en un vehículo desde el lugar y hacia un hospital. "Le cayó arriba a un señor", explicó en el video.

En las imágenes se ve a un grupo de personas tratando de rescatar de debajo de los fragmentos de la edificación al hombre lesionado. "Los escombros llegaron hasta la otra acera", explica el internauta en la transmisión de un poco más de un minuto.

"Aquí no arreglan, solo dan pintura cuando viene una visita importante o demuelen para construir hoteles"

El inmueble colapsado se ubica en el municipio de Centro Habana, uno de los más poblados de la capital y que ha sido por décadas una zona caracterizada por la elevada presencia de ciudadelas, con problemas de infraestructura y hacinamiento. Muchos de sus inmuebles son de principios del siglo XX y llevan más de cincuenta años sin recibir reparaciones, ni siquiera pintura en sus fachadas.

En las cercanías del Malecón las edificaciones han sufrido especialmente los efectos del salitre que, unidos a la falta de mantenimiento han convertido el fondo habitacional de la zona en uno de los más dañados de la capital cubana. Los sucesivos programas lanzados por el Gobierno no han resuelto los derrumbes, cada vez más frecuentes.

Hace ya tres años que el Gobierno reconoció un déficit de casi un millón de viviendas en la Isla, una situación muy grave que aspiraba a paliar en un lapso de diez años, pero la escasez de materiales por una crisis persistente inciden en un problema que mantiene a millones de familias en vilo, sin saber cuándo pueden ver venir su techo abajo.

Según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos del pasado octubre, casi la mitad de las viviendas en el país necesita reparación, y 11% de las familias habita lugares en riesgo de derrumbe.

________________________