Dos derrumbes y cuatro fallecidos en La Habana en unas pocas horas

La Habana/Un edificio multifamiliar sufrió un derrumbe la madrugada de este sábado en La Habana Vieja, dejando tres fallecidos bajo las ruinas. Pocas horas antes, en Diez de Octubre, otro inmueble “en proceso de demolición” se desplomó también con tres personas dentro y una de ellas murió. Ambos sucesos dan la medida del estado constructivo de la capital y de la indefensión de los habaneros contra el colapso, cada vez más acelerado, de la ciudad. Las autoridades han aportado información incompleta, confusa y tardía sobre ambos casos.

El desplome del primer edificio, ubicado en la calle Monte número 722 entre Rastro y Carmen, ocurrió durante la madrugada de este sábado y las autoridades habaneras han informado de que al menos tres personas, incluyendo una niña de siete años, fallecieron tras quedar atrapadas entre los escombros. Las muertes fueron confirmadas en una publicación de Facebook de la Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja.

Sin embargo, otros medios oficiales con publicaciones más recientes que las de ese órgano no solo no han reportado todavía los fallecidos, sino que aseguran que las labores de rescate –con bomberos, rescatistas, policías y brigadas caninas– todavía continúan, aunque 14ymedio confirmó en el lugar que ya los escombros habían sido retirados de la avenida, el tráfico de vehículos restablecido y el personal de salvamento se había retirado de la zona.

"Toda esta cuadra está para tumbarla y volverla a levantar", comenta Teresa, una vecina de la misma calle, de 82 años, a 14ymedio. "La mayoría de las casas aquí están declaradas inhabitables pero la gente sigue viviendo porque no tienen dónde irse". La parte del inmueble que se desplomó está en los altos de una tienda que hace mucho tiempo fue una mueblería, después funcionó como ferretería estatal y ahora vende mercancías variadas y “ha tenido muchos problemas con filtraciones del techo provenientes de ese edificio [que se derrumbó], ha estado cerrada incluso por largo tiempo por ese problema”, detalla Teresa.

'14ymedio' confirmó en el lugar que ya los escombros habían sido retirados de la avenida. / 14ymedio

La vivienda de la habanera es una de las que en la cuadra está apuntalada por fuera y por dentro con vigas de madera. "Cuando mi nieto más chiquito nació nos dijeron que nos iban a entregar un local para que nos fuéramos de aquí. El muchacho ya está cumpliendo 26 años y nada", recuerda.

No fue hasta esta mañana que Teresa supo del derrumbe. “Yo no sentí nada porque ayer me la pasé con dolor de cabeza y me tomé unas pastillas para dormir así que me enteré del derrumbe esta mañana", cuenta Teresa a este diario. "Cuando me asomé vi las cintas amarillas y los escombros en la calle”, detalla.

Aunque no conoce a las víctimas, la habanera asegura que hay mucha consternación en el barrio por la noticia que se ha difundido de su muerte y varios “segurosos”, según confirmó este diario, siguen apostados en la calle vigilando los alrededores.

Para Teresa ver los escombros y las ruinas ha sido como un déjà vu, porque justamente hace un año, el edificio de la calle Monte, esquina a Rastro, fue parcialmente demolido después de sufrir también un derrumbe. “Nos pasamos semanas con el polvo que se metía por todas partes”, asegura.

En redes sociales los vecinos y las autoridades publicaron imágenes del edificio colapsado y, además de los carros de bomberos y otros vehículos estatales, una pila de escombros bloqueaba la calle.

En el segundo derrumbe –la tarde del viernes–, en una vivienda en demolición de la calle San Bernardino, entre Serrano y Durege, en el municipio de Diez de Octubre, murió una persona. "Pasada la media noche, la Brigada de Salvamento y Rescate logró extraer del derrumbe de la calle San Bernardino, el cuerpo de la persona que quedó atrapada bajo los escombros. El fallecido, Roberto Álvarez Castillo de 60 años, tenía domicilio en el municipio Cerro. Sus familiares presentes en el lugar recibieron todas las atenciones por los especialistas de Salud y las autoridades locales", publicó Tribuna de La Habana.

El periódico añadió que otras dos personas fueron encontradas bajo los escombros, aunque no salieron heridas. Encontrado el cuerpo, "se descartó la presencia de otras personas en el lugar y se detuvo la búsqueda" en el edificio de tres plantas, "antiguo" y de "puntales altos".

“Hace como cuatro meses se derrumbó parte del edificio, y hoy a las 2:00 pm cayó otra parte, pero esta vez sí cobró la vida de personas que estaban sacando ladrillos. Uno pudo escapar pero el otro no”, dijo una residente en la capital en un post de Facebook que coincide con la versión oficial.

Según las autoridades, “el edificio estaba deshabitado en proceso de demolición desde hace más de tres meses, y las personas acudían allí a pesar de la alerta de no entrar al lugar realizada por los vecinos y autoridades de la zona en reiteradas ocasiones”. Canal Habana añadió que todavía se trabaja en el rescate “de los atrapados”.

Destruida por la desidia y el desinterés de las autoridades, La Habana se ha llenado de rincones letales y la calle Monte es uno de ellos. En junio de 2024, el número 425, entre Ángeles y Águila, sufrió un derrumbe parcial que dejó a una joven lesionada. Pared con pared, el inmueble con el número 423 también se había cobrado la vida de un hombre hace cuatro años, cuando se desplomó uno de sus muros laterales.

“Aquí no podemos ni dormir, todos los que vivimos en este pedazo de calle estamos en peligro”, dijo entonces a este diario una vecina.

A finales de ese mes, tras vivir varios días de tormentas, al menos 19 edificaciones sufrieron derrumbes parciales o totales. Este viernes, no obstante, no hay eventos que puedan usarse de excusa para los derrumbes: ni una gota de lluvia cayó en la capital.