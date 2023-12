La desaparición de un joven cubano moviliza a los residentes de Mayarí, en Holguín

La desaparición de Eugenio García, de 25 años, ha movilizado a los residentes del municipio Mayarí, en Holguín, que este miércoles han salido a las calles a buscar al joven. García dejó su casa el pasado martes, llevando consigo 1.300.000 pesos para, con esa suma, comprar divisas en el mercado informal. Desde entonces su familia no ha tenido noticias de él.

En un video, filmado en la noche de este miércoles, se ve a decenas de personas organizándose para buscar en diferentes puntos de la zona. "Vamos a bajar, en el callejón, ahí, vamos a buscar", se escucha decir a varias voces. "A lo mejor cerca de la fábrica de helado", opina otro sobre el periplo que deben seguir.

Por su parte, la hermana del joven difundió también un video a través de los canales del periodista Mario J. Pentón, residente en Miami, Estados Unidos, agradeciendo a los vecinos de Mayarí: "Gracias al pueblo mayarisero, muchas personas se han tirado para la calle. Más de cien personas nos están ayudando a buscarlo".

La joven, que grabó el video "a un lado de la [Estación de la] Policía" asegura que los parientes y amigos de García "están destrozados" e instó a los uniformados a que busquen perros y "hagan su trabajo" para encontrarlo. "No veo que la policía haga nada, no veo un avance, no veo una respuesta", remachó con dolor.

"No puede ser que el pueblo esté haciendo el trabajo de la Policía", subraya la mujer. "Han venido a apoyarnos, buscando en los ríos y por todos lados. Estoy haciendo un llamado al Minint [Ministerio del Interior] los bomberos ¿Qué están esperando? ¿Qué aparezca muerto? Estamos perdiendo tiempo".

Pentón también informó que los agentes habían arrestado a un sospechoso y publicó una serie de mensajes, enviados a través del Messenger de Facebook, que, el ahora detenido, intercambió con García el día de su desaparición en los que coordinaban la transacción informal. El joven quería comprar 4.000 dólares para, entre otras cosas, celebrar el cumpleaños de su sobrino.

El sospechoso instaba a García a encontrarse, a las 8:00 pm de este martes, en una zona conocida como Arroyo Hondo, una comunidad perteneciente al consejo popular de Chavaleta en el municipio de Mayarí.

Los casos de personas desaparecidas son cada vez más frecuentes en Cuba. Las redes sociales se han convertido en altavoz para que las familias denuncien la ausencia de ancianos que, víctimas de demencia senil, se alejan de sus casas; de mujeres que, tras una salida, no vuelven a su hogar y de personas que iban con su motocicleta o con abultadas cifras de dinero y que nunca regresaron a sus viviendas.

En 2022, el caso del asesinato del profesor Santiago Morgado, en Sancti Spíritus, sacudió a la opinión pública nacional. El maestro fue asesinado con un palo y una piedra para robarle su vehículo, los atacantes usaron además dos piezas de maquinaria agrícola para sumergir el cuerpo del profesor en un pozo hasta los tres metros de profundidad. Posteriormente vendieron la moto en 200.000 pesos.

