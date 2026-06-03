Descarrila en Las Tunas el tren que hacía la ruta entre Santiago de Cuba y La Habana, con 900 personas a bordo

Se calcula que el 67% de las vías y el 40% de las infraestructuras necesitan mantenimiento en el país

La Habana/Cinco de los 11 coches del tren que cubre la ruta entre Santiago de Cuba y La Habana y que llevaba 900 personas a bordo descarrilaron este martes en la provincia de Las Tunas. A pesar del aparatoso accidente, que tuvo lugar cerca del poblado de Omaja, en el municipio Majibacoa, no hubo heridos ni víctimas mortal.

De acuerdo con un reporte de Rutas Nacionales, el incidente se produjo a las 21:16 horas. Minutos después, según Cubadebate, equipos de rescatistas y especialistas en transporte ferroviario arribaron al lugar para evaluar las condiciones del terreno y el estado del convoy. Autoridades afirmaron que intentarán “garantizar la continuidad del viaje de los pasajeros y la adopción de las medidas para el restablecimiento de las afectaciones en el menor tiempo posible”, sin dar más detalles ni plazos.

De igual manera, informaron que “desarrollan las pesquisas para determinar las causas del descarrilamiento”, aunque “evitaron especular hasta contar con los informes técnicos definitivos”.

El anterior accidente ferroviario se produjo en Cuba en noviembre del año pasado

El anterior accidente ferroviario se produjo en Cuba en noviembre del año pasado, cuando un tren de pasajeros que cubría la ruta La Habana-Sancti Spíritus sufrió un percance en las cercanías del municipio de Placetas, provincia de Villa Clara, sin que se reportaran heridos entre los viajeros ni la tripulación.

En cuanto a la provincia de Las Tunas, ha registrado, con este último, al menos tres de estos incidentes en menos de dos años: en Jobabo, en agosto de 2024, cuando el tren Manzanillo–La Habana descarriló sin heridos ni daños de consideración, y en Bartle, en octubre de 2025, con 577 pasajeros a bordo. Tampoco se reportaron lesionados.

El deterioro del sistema ferroviario cubano, afectado por la falta de mantenimiento, el envejecimiento del parque de locomotoras y la escasez de piezas ha convertido a los descarrilamientos en un síntoma más de la crisis del transporte nacional. Se calcula que el 67% de las vías y el 40% de las infraestructuras necesitan mantenimiento en el país.

Los pasajeros, siguen dependiendo de trenes obsoletos, reparaciones improvisadas y una infraestructura cada vez más precaria

En cuanto a los pasajeros, siguen dependiendo de trenes obsoletos, reparaciones improvisadas y una infraestructura cada vez más precaria. El Gobierno ha anunciado en los últimos años modernizar tanto las vías como la maquinaria con inversión extranjera, pero las mejoras no se concretan.

Parte de ese apoyo llega de Francia. Desde inicios de 2024, las autoridades cubanas lograron poner en marcha la ruta ferroviaria entre Santiago de Cuba y Manzanillo, que tenía un año detenida, con la ayuda de técnicos franceses. El milagro de echar a andar la locomotora de apenas seis vagones fue una proeza para las autoridades cubanas, que dependen desde 2022 de la Agencia Francesa para el Desarrollo para reparar sus trenes.

Quien también ha intentado revivir el languidecido sistema ferroviario cubano es Moscú. A través de la Unión de Ferrocarriles de Rusia se lleva a cabo un proyecto que prevé la modernización de la infraestructura de los trenes en Cuba.

La vieja promesa de Rusia –que estuvo siete año guardada– incluye la remodelación y la modernización de la Línea Central, que consta de 835 kilómetros; la línea sur 19 de Noviembre –estación Navajas, incluido el nodo de La Habana y el ramal Montalvo–, de 166 kilómetros, y la línea Cienfuegos –Santa Clara y ramal Refinería–, de 77,4 kilómetros. En total son poco más de mil kilómetros de renovación de infraestructuras, de los 12.000 que posee la Isla, que ya estaban en el plan original.