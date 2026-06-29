Ante el descontento por los apagones, se extiende la militarización a Guanabacoa y Centro Habana

La Habana/La militarización se extiende poco a poco por La Habana y cada vez en más municipios se ve a uniformados por doquier. En la intersección de las calles Martí y Corral Falso, las dos más populares y concurridas de Guanabacoa, se podía ver anoche a un grupo de unos ocho agentes parados, todos juntos en bloque. “Hay otro grupito en el semáforo”, comenta un vecino a este diario. “Había uno que estaba sentado en el anfiteatro, sin hacer nada, tomando, y le pidieron los documentos”, añade encogiéndose de hombros.

En Centro Habana, en los alrededores del Capitolio, el número de efectivos es aún más visible. Hasta 20 o 30 policías podían contarse anoche dando un rodeo por la zona, la mayoría muy jóvenes, con perros. A unas cuadras, en el parque del Curita, tres adolescentes que se peleaban fueron detenidos.

La oscuridad en la capital cubana se ha enquistado. El déficit eléctrico casi ha dejado de importar en megavatios (MW) y la población solo cuenta ya las horas de alumbrón. Aun así, el número no cede. Este domingo hubo uno de los mayores del año, aunque no tanto como el viernes. En la hora pico, a las 20:50 se alcanzó la mayor demanda contra producción, dejando una diferencia de 2.140 MW.

Rozando las tres de la madrugada, la termoeléctrica Antonio Guiteras se incorporó de nuevo al sistema, tras su última salida –la número 16 en lo que va de año– el miércoles 24. La reacción al anuncio ya ni siquiera fue apasionada. Los clientes de la Unión Eléctrica están instalados más bien en una desidia que se refleja en sus comentarios. “Da igual, en 5 minutos saldrá”, “Le doy 52 horas”, “Le doy dos días”... las apuestas se multiplican, mientras otros destacan la escasa importancia ya que tiene su incorporación. “¿Sí? ¿En serio? Ah, mira, no la vi llegar porque seguimos en apagón”.

En Centro Habana también ha aumentado la presencia policial en los últimos días. / 14ymedio

El parte de la empresa eléctrica de hoy, efectivamente, no pinta mucho mejor que el de ayer pese al retorno de la mayor unidad térmica del país. Con una demanda máxima de 3.150 MW se prevé una producción de 1.100 MW, dejando una afectación de 2.080 MW en el horario de la noche. La parte más grave, como ya se sabe, procede de la generación distribuida, que tiene 1.203 MW fuera de servicio por la falta de combustible.

Frente a ello, poco pueden hacer unas centrales térmicas con serias limitaciones, 685 MW hoy, con las averías de la unidad 6 de la central Máximo Gómez, 6 de la Diez de Octubre y 2 de la Lidio Ramón Pérez. Además, hay cinco unidades más fuera de servicio por mantenimiento.

Las protestas continúan produciéndose en un clima de malestar máximo y el clima de intimidación llega al oriente cubano. Anoche, según varios reportes en redes sociales, el barrio de Chicharrones, en Santiago de Cuba, vivió un cacerolazo tras largas horas sin energía que cesaron al aparecer un grupo armado de la Brigada Especial Nacional, conocido como boinas negras, para contener la protesta.