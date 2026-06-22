Militarizan las calles de Regla después de varios días de protesta por los apagones

El caldo de cultivo está en su punto y la presencia policial se multiplica como recordatorio permanente de lo que puede ocurrir al que se manifieste.

La Habana/El fin de semana no ha dado tregua en el municipio habanero de Regla. Las horas de calor, falta de agua y ausencia de luz se acumulaban, tal vez agravadas por la avería de un transformador este domingo. O tal vez no, ya que el día anterior los calderos volvieron a sonar en la zona a plena luz del día al acumularse 30 horas seguidas sin luz. Ese movimiento está bajo la lupa. Las autoridades tratan de impedir a toda costa un nuevo 11J cuyo quinto aniversario se ve muy cerca. Eso explica una presencia militar y policial reforzada en plena capital.

“Los guardias patrullaban arriba y abajo los sitios más concurridos, y muy especialmente, frente al Poder Popular. Los veías en cualquiera esquina. Pasaban por delante de las cafeterías y bares de la calle 24 de febrero y se te quedaban mirando. Llevan así como tres días ya”, cuenta a 14ymedio un residente en la zona mientras se observa una presencia anormal de verde olivo. Estas imágenes fueron tomadas por este diario en la noche del sábado al domingo, aunque no se pudo enviar a la Redacción hasta el día posterior, ya que la falta de energía mantiene las comunicaciones en mínimos desde hace muchas semanas.

Las protestas en Regla han sido recurrentes en los últimos días. El jueves, una treintena de vecinos se manifestó frente a la sede del Partido Comunista y un día después volcaron tanques de basura y les prendieron fuego.

El temor del régimen a un estallido es visible. El caldo de cultivo está en su punto y la presencia policial se multiplica como recordatorio permanente de lo que puede ocurrir al que se manifieste. Lo sucedido este domingo en El Vedado es una muestra más. Al menos cuatro patrullas y varias motocicletas de la Policía se acumularon delante del Malecón, donde un puñado de jóvenes había acudido para darse un baño. Las imágenes tomadas desde el edificio Girón se han convertido en un fenómeno viral y aunque varias personas se han alegrado de que los agentes se lleven de una zona peligrosa –en la que el baño está prohibido– a las personas, las críticas han subido de tono.

“Nuevamente la policía está funcionando como órgano represivo contra unos muchachos que no tienen ni agua, ni luz, y probablemente ni comida en sus casas. Que no estaban haciendo daño a nadie, simplemente se estaban bañando en el Malecón. Para esto si hay combustible. El pueblo contra el pueblo”, decía un testigo, que contaba que al menos una persona fue detenida por la actividad.

“Si ahorrarán todo el combustible que se gasta diariamente en los despliegues policiales no tendríamos tantos problemas de electricidad –señalaba un usuario en redes–. Sí, porque el despliegue es por toda Cuba, no solamente en La Habana”, añadía.

No era una apreciación gratuita. El viernes, Miguel Díaz-Canel visitó precisamente el área en su calidad de presidente del Consejo de Defensa Nacional. “La Zona de Defensa ha de ser el Partido y el Gobierno de cada comunidad, tanto en tiempos de paz como en la guerra, así lo amerita el complejo contexto que vive Cuba”, dijo el mandatario, que hizo referencia a la alta densidad de población que vive en el barrio del Carmelo, en El Vedado.

El viernes, Miguel Díaz-Canel visitó precisamente el área en su calidad de presidente del Consejo de Defensa Nacional

Díaz-Canel habló de ejercicios militares periódicos que deben realizarse, aunque destacó los planes defensivos, incluyendo el cuidado de la población vulnerable y “el conocimiento previo de los refugios por parte de la ciudadanía para garantizar una evacuación fluida”. Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente de esa zona de defensa dijo que es importante que los ciudadanos sepan “en caso de una agresión al país, dónde ellos pueden acudir para tener una mejor protección. Lo primero es puntualizar y comprobar los lugares que tenemos en la zona con seguridad... aprovechando, sobre todo, los sótanos, los semisótanos y determinados túneles”, explicó.

La imagen de los uniformados, no obstante, no tranquiliza a la población, concentrada sobre todo en realizar las tareas más básicas de la supervivencia –comer, beber o dormir– en medio de apagones insostenibles. La Unión Eléctrica dedicó este domingo sus redes sociales a homenajear al fallecido comandante Ramiro Valdés Menéndez a través de numerosos mensajes en su honor, incluyendo uno en que se lo elogiaba por liderar “el programa de Gobierno, de conjunto con las máximas autoridades del país, para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y las acciones relacionadas con la transición energética”. “QEPD, pero quiero hablar de otra cosa”, decían los usuarios cansados de las horas sin energía y la falta de respuestas de la empresa.

La madrugada de este lunes, la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la más grande de Cuba, inició su arranque después de la más reciente avería que la sacó, por decimoquinta vez en el año, del sistema eléctrico nacional. Pero ya ni eso es una esperanza para nadie. Con o sin ella, los 2.000 megavatios de déficit se han instalado en la Isla casi a perpetuidad y al régimen moviliza a su aparato de control para que no llegue otra macro protesta como la de hace cinco años que desencadene primero la represión por su parte y, en última instancia, una posible respuesta desde EE UU.