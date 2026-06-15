Vuelve a parar la Guiteras, la decimoquinta vez en lo que va de año

Madrid/Cuando el periodista oficial Lázaro Manuel Alonso alertó en su cuenta de Facebook la mañana de este lunes de la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras del sistema eléctrico nacional (SEN), entre las respuestas recibidas una destacaba por su sencilla contundencia: “Está en su estado natural...eso no es noticia”.

El bloque matancero, el más importante del país, ha vuelto a sufrir una avería en su caldera. Alonso dejaba dos datos esquemáticos que resumen bien la situación. El primero, que es la decimocuarta [decimoquinta, según precisó la empresa estatal más tarde] desconexión de la termoeléctrica en lo que va de año. El segundo, que más de la mitad de esas salidas han estado relacionadas con la caldera, “elemento con notable desgaste, por la quema continua de crudo nacional y la postergación de mantenimientos profundos”.

Otra comentarista, en tono más serio, decía: “Ya no gasten más nada en esa bola de hierros calcinados. ¡Ríndanse!”. El pueblo no está para tanta lucha y resistencia como las autoridades presumen.

La CTE Antonio Guiteras se había reconectado al SEN el pasado viernes, después de su decimocuarta salida, siete días atrás, por un salidero en la caldera. La prensa oficial había realizado una elogiosa entrevista a Yandy Rojas Greenidge, un soldador de 37 años cuyo récord consiste en ser el trabajador que más veces ha entrado en la caldera de la unidad. Tras 18 años dedicado a coserle las tripas a la famosa termoeléctrica, el hombre no ha perdido la fe en la Revolución.

Preguntado por cuál es su sueño en la vida, Rojas respondía: “Que la planta alcance los 300 MW cuando podamos hacer la inversión capital, que es lo que deseamos todos los trabajadores de la CTE”, decía, además de proclamar su felicidad y la de sus hijos por vivir en una Isla que le garantiza escuela y médico. “A pesar de las dificultades del sector, en algún momento tendrá que mejorar, como mismo tiene que recuperarse el sector eléctrico”, defendió. Este lunes, le esperaba una nueva decepción.

La salida de la termoeléctrica deja para hoy un pronóstico de déficit significativo, pero ya ni impresiona. Serán 2.085 megavatios (MW) en la hora pico, cuando se generarán 995 MW para una demanda de 3.050 MW. La mañana será más tranquila, gracias a la aportación que hacen los parques solares, que ayer, por ejemplo, produjeron 3.070 MWh, con una aportación de 489 MW.

Sin embargo, el déficit total del domingo fue de 1.882 MW. Las averías actuales están en la unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, la 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, la 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la 3 de la CTE Antonio Maceo, además de la Guiteras. Pero además están en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, 5 y 6 de la CTE Renté y 5 de la CTE de Nuevitas. El total es de 277 MW fuera de servicio en la energía térmica.

El problema mayor está en la distribuida, una vez más, como siempre desde que el petróleo empezó a escasear y, después, dejó de llegar. Hay 106 centrales de este tipo fuera de servicio, por falta de combustible, con 890 MW. A ello se suman la patana de Regla y los motores de Mariel y Moa: un vacío de 1.203 MW. La prensa oficial, que hoy reseña las consecuencias de las medidas tomadas por EE UU, atribuye al bloqueo petrolero la no disponibilidad de 1.400 MW que, sostiene, “no pueden ser utilizados porque Cuba no puede comprar el diésel y el fuel oil que requieren esos grupos, motores y patanas generadoras, debido al bloqueo total al acceso al petróleo y sus derivados”.