“Es insoportable la situación que estamos viviendo”: protestas simultáneas en la capital

Restos de un basurero incendiado durante las protestas de este viernes en Regla, La Habana.

Más de un centenar de vecinos marcharon en Centro Habana, mientras en otros barrios se levantaban barricadas y ardían basureros

La Habana/Tras permanecer más de 40 horas sin electricidad, más de un centenar de vecinos salieron a protestar durante la tarde de este viernes en el barrio de San Leopoldo, en Centro Habana.

“Ahí al doblar dieron candela y todo”, aseguró una manifestante en uno de los videos que circulan en las redes sociales. “Vino la Policía con los ‘segurosos’ y nos pusieron la corriente”, añadió, aunque en pocos minutos la volvieron a quitar. “Es insoportable e insostenible la situación que estamos viviendo en este país”.

Las imágenes muestran a familias enteras concentradas en la vía pública, en los alrededores de la calle Rayo, entre Zanja y San José. Algunos residentes permanecían en las aceras y balcones, mientras decenas de personas ocupaban la calzada y reclamaban respuestas a las autoridades, haciendo sonar sus cazuelas.

“Hay niños, hay ancianos y no tenemos cómo cocinar”, denunció una mujer. Otros manifestantes corearon “¡Libertad!” y expresaron su rechazo al Gobierno, en una protesta que comenzó por la falta de corriente pero adquirió rápidamente un tono político. La concentración recordó por un momento las manifestaciones del 11J, con los vecinos marchando unidos, presuntamente en dirección al Capitolio de La Habana.

La concentración recordó por un momento las manifestaciones del 11J, con los vecinos marchando unidos, presuntamente en dirección al Capitolio de La Habana

En la zona se reportó un aumento de la presencia policial, aunque hasta el cierre de esta nota no había información confirmada sobre arrestos o enfrentamientos.

De igual forma, durante la noche se registraron protestas simultáneas en varios municipios de la capital. 14ymedio confirmó protestas en el municipio de Regla, que llevan repitiéndose a diario en la última semana. Este viernes volcaron tanques de basura y les prendieron fuego. El pasado jueves, una treintena de vecinos se manifestó frente a la sede del Partido Comunista. Aunque los Servicios Comunales retiraron los tanques de basura para evitar que los incendien, los desperdicios continúan acumulándose en las calles y funcionan como combustible para las hogueras. Residentes de la zona confirman que, tras las protestas, la duración de los apagones se ha reducido.

Este viernes, en otro barrio del mismo municipio de Regla, tras 72 horas sin electricidad, varios vecinos cortaron la calle y se concentraron a plena luz del día para tocar calderos. Aunque la protesta no alcanzó la intensidad de las registradas en Centro Habana, la policía acudió rápidamente al lugar y poco después se restableció el servicio eléctrico, según reportó CubaNet.

Entre las protestas más tensas de la noche destacó la que tuvo lugar en una zona tan céntrica como Buena Vista, en el municipio Playa, donde decenas de residentes se concentraron y quemaron basureros en la vía pública mientras hacían sonar calderos y objetos metálicos, reclamando entre gritos que volviera la luz.

Destaca la presencia de mujeres y niños entre los manifestantes, que arrojaban objetos combustibles al fuego mientras golpeaban con fuerza cualquier pieza metálica a su alcance

La situación fue igualmente tensa en Centro Habana, en la calle Escobar, entre Neptuno y Concordia, donde varios vecinos encendieron hogueras para bloquear la vía. En los videos difundidos destaca la presencia de mujeres y niños entre los manifestantes, que arrojaban objetos combustibles al fuego mientras golpeaban con fuerza cualquier pieza metálica a su alcance. La policía, que observaba sin intervenir, no impidió que los menores rodearan a los agentes mientras continuaban golpeando calderos.

Otras protestas espontáneas se reportaron en San Miguel del Padrón, donde los vecinos incendiaron neumáticos en la vía tras más de 24 horas de apagón. En el Cotorro también llegaron a prender fuego a varios basureros. Según videos difundidos en redes sociales, en Barbosa, una zona del municipio de Playa limítrofe con La Lisa, varios manifestantes encendieron hogueras en la calle 23.

Las protestas se han multiplicado en distintos puntos del país a medida que aumenta la duración de los apagones, que han superado en algunos casos las 30 y 40 horas consecutivas en la capital. Junto al calor del verano, se estropean los alimentos y proliferan los insectos transmisores de enfermedades. Los prolongados cortes eléctricos afectan también el suministro de agua potable y el funcionamiento de servicios públicos, incluyendo los hospitales. La indignación parece imponerse cada vez más al temor a las represalias.

La indignación parece imponerse cada vez más al temor a las represalias

En la madrugada del viernes, tras una semana de apagones consecutivos que llegaban a durar más de 24 horas, vecinos de la comunidad de Valle Grande, en La Lisa –un pueblo rodeado de sedes del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado–, salieron a las calles y tocaron cazuelas hasta que se restableció el servicio eléctrico, según reportó 14ymedio.

El pasado jueves, vecinos de Alamar salieron a las calles a protestar, a plena luz del día, después de 28 horas de apagón, de acuerdo con información de Alas Tensas. Después de un despliegue policial que cercó el área, volvió la electricidad.

Según el parte informativo de la Unión Eléctrica (UNE), se reportó este viernes un déficit de 1.989 megavatios (MW) a las 20:50 horas. La noche de este sábado también se anuncia difícil. Con nueve unidades termoeléctricas fuera de servicio –entre ellas la central Antonio Guiteras, que ha salido del sistema en 14 ocasiones en lo que va de año– y 1.203 MW fuera de servicio por falta de combustible en centrales de generación distribuida, se estima para el horario de mayor demanda una afectación de 1.935 MW, frente a una demanda nacional de 3.050 MW.