“Si se atreven a quitar la corriente, volvemos a salir”: cacerolazos en La Habana por los apagones

Tras más de 26 horas sin luz ni agua, vecinos de Valle Grande protestaron en la calle hasta que se restableció el servicio eléctrico

La Habana/Tras semanas con apagones diarios cada vez más prolongados, hasta llegar a superar las 24 horas seguidas, residentes de la comunidad habanera de Valle Grande, en La Lisa, protagonizaron en la madrugada de este viernes una protesta con cacerolazos y decenas de manifestantes en las calles.

Según relatan vecinos a 14ymedio, la manifestación comenzó hacia la una de la madrugada, después de 26 horas sin electricidad y sin suministro de agua, una situación que se ha repetido a diario desde hace semanas. A esa hora, decenas de residentes seguían despiertos y conversaban en las calles, al no poder dormir por el calor. Hubo un momento de esperanza cuando el servicio fue restablecido y muchos corrieron a sus casas para recoger agua y recargar baterías, pero la alegría duró solo unos minutos antes de que volviera el apagón. Fue entonces cuando, indignados, salieron a la calle tocando cacerolas y lanzando consignas como: “¡Vamos, salgan, que es un abuso!”.

Los manifestantes se agruparon en las calles oscuras mientras más vecinos se sumaban a la protesta desde distintos puntos de la comunidad. Otros, desde los balcones, también hacían sonar sus cazuelas al grito de: “¡Es un abuso lo que tienen con la luz!”. A unos 100 metros de distancia, los puestos de acceso del Instituto Superior del Ministerio del Interior (Ismi) encendieron sus luces de alarma. El centro, encargado de la formación de oficiales de ese ministerio –y conocido peyorativamente en el barrio como “la fábrica de policías”–, cuenta con un parque fotovoltaico propio que le permite evitar los apagones que afectan al resto.

“Llevamos, desde antes del 1 de mayo, sufriendo apagones desde la tarde hasta el día siguiente. Como callamos, pues cada día nos ponen más horas de apagón"

Los cacerolazos, silbidos y gritos se prolongaron durante unas dos horas, hasta que el servicio eléctrico fue restablecido alrededor de las 3:30 de la madrugada. Poco después regresó también el suministro de agua. Aunque se registraron algunas interrupciones breves, la electricidad se mantuvo estable durante el resto de la madrugada. “Si se atreven a quitarla, volvemos a salir”, dijeron varios vecinos a 14ymedio.

Un residente relata: “Llevamos, desde antes del 1 de mayo, sufriendo apagones desde la tarde hasta el día siguiente. Como callamos, pues cada día nos ponen más horas de apagón".

Valle Grande rara vez ha sido escenario de protestas públicas. Vecinos consultados por 14ymedio atribuyen esa situación, en parte, a la cercanía de varias instalaciones del aparato militar y de la Seguridad del Estado. En las inmediaciones de la comunidad se encuentra la tristemente célebre prisión de Valle Grande, conocida por mantener recluidos algunos de los más de 1.200 presos políticos cubanos. En las proximidades está enclavada también la base de tanques Empresa Militar Industrial Emilio Bárcenas Pier y el Ismi.

“Donde se protesta, se respeta más. Es decir, hay menos horas sin corriente”, afirmó una vecina del barrio, frustrada por la escasa respuesta vecinal ante los prolongados apagones. Los residentes aseguran que no hubo presencia policial durante la protesta. La única reacción visible fue la activación de las luces de alarma en los puestos de acceso del Ismi.

“Donde se protesta, se respeta más. Es decir, hay menos horas sin corriente”

Las protestas se han multiplicado en distintos puntos del país a medida que aumenta la duración de los apagones. Junto con el calor del verano, se estropean los alimentos y proliferan los insectos transmisores de enfermedades. En la redacción de 14ymedio también se sufren cortes eléctricos de larga duración, que afectan el suministro de agua y la conservación de alimentos.

Valle Grande no fue la única zona de La Habana –ni del país– donde se reportaron protestas durante la madrugada de este viernes. En el municipio de Cotorro también se registró una manifestación con decenas de residentes recorriendo las calles entre cacerolazos y consignas, como muestran varios videos difundidos en redes sociales. Según testimonios publicados por usuarios, el servicio eléctrico fue restablecido poco después del inicio de la protesta.

En los testimonios se percibe también una especie de descarga colectiva, mezcla de enfado con euforia, por estar saliendo juntos a la calle después de tanto tiempo acumulando malestar. Personas que durante años se identificaron como cercanas al oficialismo, incluso militantes del Partido Comunista, cuentan que esta vez participaron o apoyaron las protestas, algo que no habían hecho ni siquiera durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Son pequeñas señales reveladoras de cómo el malestar empieza a cruzar los límites de la represión.

Según el parte informativo de la Unión Eléctrica (UNE), se reportó ayer un déficit de 2.191 megavatios (MW) a las 20:40 horas. Para la noche de este viernes no se prevén mejoras. Con nueve unidades termoeléctricas fuera de servicio –entre ellas la central Antonio Guiteras, que ha salido del sistema en 14 ocasiones en lo que va de año– y 1.203 MW fuera de servicio por falta de combustible en centrales de generación distribuida, se estima para el horario de mayor demanda una afectación de 2.164 MW, frente a una demanda nacional de 3.150 MW. Esto implica que no se cubrirá ni un tercio de las necesidades eléctricas del país en ese horario.