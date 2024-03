Crece el descontento en Cuba al registrarse un nuevo récord de apagones

La Habana/Los apagones en Cuba están llegando a un récord nunca visto en los últimos años. Durante el viernes, recoge la propia prensa oficial, “hubo déficit de generación eléctrica durante 24 horas y no se ha podido restablecer el servicio durante la madrugada de hoy”. El máximo registrado ayer, de 1.566 megavatios en la hora de máxima demanda, es inédito desde que se agudizó la crisis energética hace dos años.

Para este sábado, el panorama no es mucho mejor: una disponibilidad de 1.600 MW y una demanda de 2.550, lo cual supone una afectación media de 1.300 MW.

Las cifras incluidas en la nota de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) hablan por sí mismas: hasta 85 centrales de generación distribuida, más la central de fuel de Moa y la patana de Santiago de Cuba, se encuentran fuera de servicio por falta de combustible. Hay, además, 16 centrales “con bajas coberturas”.

Así las cosas, los ciudadanos están desesperados y rumores de manifestaciones corren por toda la Isla. No en vano, apenas pasaba de 1.000 MW el déficit del Sistema Energético Nacional (SEN) cuando se produjeron, en agosto de 2022, las protestas multitudinarias en Nuevitas, Camagüey.

"Yo me imagino que aquella pobre gente que solamente tuvieron dos horas de luz deben de estar al borde del suicidio"

La represión desatada después –similar a la posterior al 11 de julio de 2021– puede que explique que ahora, por el momento, solo se da rienda suelta a los lamentos en las redes sociales. Una de las publicaciones que preguntaba a los usuarios por el lugar y el tiempo de los cortes de luz enseguida se llenó de cientos de comentarios.

“Cuatro horas con corriente y veinte con apagón”, decía uno de ellos, corroborado en algunas zonas de la Isla, como Santiago de Cuba, por el mismo diario oficial Sierra Maestra.

En Güines, Mayabeque, decía otra comentarista, faltó la luz este viernes “desde las 8 de la noche y todavía nada, vamos para 12 horas y ayer sólo 3 horas en el día”. En la misma provincia, en San José de las Lajas, quitaron la energía a las 5 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, y al cabo de dos horas, la volvieron a quitar por 10 horas más. En Sancti Spíritus, hubo lugares hasta con 14 horas de corte.

Las quejas abarcan todo el territorio nacional. En Bayamo, Granma, también reportaban 14 horas de apagón; en Minas, Camagüey, hasta 18 consecutivas. En el municipio camagüeyano de Céspedes, un vecino lamentaba: “Desde ayer hasta ahora nos dieron tres horas de corriente”. Solo la pusieron de 2 a 6 de la madrugada, prosigue el hombre: “A ver para qué la pusieron, si en esa hora nadie cocina ni anda despierto”.

La Habana, que hasta hace unos días se libraba de los cortes, también los empiezan a sufrir a diario. Cuatro horas seguidas de corte está pronosticado, por ejemplo, en el municipio de Nuevo Vedado, donde se encuentra la Redacción de este diario.

“Esto de los apagones le hace la vida un talco a uno, y yo la verdad no me puedo quejar”, concede una mujer residente en Centro Habana. “Me la han quitado varias horas dos días seguidos, pero ya no pudimos poner la bomba en el edificio y el agua no sube, así que no he podido lavar. Yo me imagino que aquella pobre gente que solamente tuvieron dos horas de luz deben de estar al borde del suicidio”.