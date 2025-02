Después de dos meses de cierre, Coppelia resucita con nuevos precios de entre 30 y 40 pesos por bola

La Habana/¡Abrió Coppelia!, era el comentario más común este miércoles en la céntrica esquina de 23 y L en El Vedado habanero. La popular heladería retomó el servicio luego de más de dos meses en que los problemas de suministro y una remodelación la obligaron a echar el cierre. La reapertura ha llegado, eso sí, con restricciones en la cantidad que se despacha por cliente y con una subida de precios.

Una larga cola de clientes, entre curiosos y esperanzados, aguardaba esta mañana para entrar a las canchas en planta baja, La Torre superior o el más selecto Las 4 Joyas donde las tablillas de ofertas anunciaban las tradicionales combinaciones del local: ensalada, tres gracias, super twins, vaca blanca, pinta y prieta, jimaguas, arlequín y Sunday. La variedad de sabores, aunque distante de las decenas que exhibía la “catedral del helado” en sus inicios, era mucho mayor que antes de la paralización de la fábrica Coppelia, en diciembre pasado, por falta de amoníaco.

Sin embargo, el alboroto de la reapertura fue rápidamente frenado por la aclaración de los empleados de que, debido a la poca disponibilidad de helado, ahora sólo se despachan dos especialidades por persona. La advertencia ya la había hecho en la prensa oficial Yeny González Ortiz, jefa de servicios de la Empresa Recreatur.

Otro cubo de agua fría fueron los nuevos precios que, aunque todavía subvencionados, han subido significativamente con respecto a años anteriores. La bola de helado, dependiendo de la especialidad y con lo que venga acompañado, ronda entre 30 y 40 pesos, lejos de aquellos 7 o 9 que costaban hace menos de tres años.

La popular ensalada, con cinco bolas, y un par de dulces, asciende ahora a 155 pesos y si se quiere añadir una dona o una tartaleta, entonces deben agregar 50 o 75 pesos, respectivamente. Los nuevos precios han llegado, eso sí, con un servicio más cuidado. "Al menos están sirviendo el agua fría y todo se ve un poco más limpio", reconocía una joven que optó por un tres gracias de chocolate, vainilla y fresa.

"El helado está consistente y no me he encontrado ningún pedazo de hielo todavía", añadía un anciano, sorprendido ante una calidad que, sospechaba, "podía durar poco". La experiencia de que tras la inauguración de un local gastronómico sus servicios van mermando y sus ofertas reduciéndose afloraba este miércoles en forma de anécdotas y pronósticos.

En las áreas exteriores, cubiertas con toldos, y también en Las 4 Joyas, el método de pago es exclusivamente por las pasarelas electrónicas EnZona y Transfermóvil, mientras que el resto de los locales interiores se puede, además, pagar en efectivo.

A través de la ventana, justo al lado de su mesa, se ve la Torre K, el hotel de lujo que está a punto de inaugurarse y donde los helados no se pagarán en pesos cubanos ni estarán racionados. / 14ymedio

En la zona del parqueo dos puntos de venta ofrecen barquillos para esos clientes que tienen más prisa y no quieren tener que hacer largas colas. Mientras, en el piso superior, La Torre, dos jóvenes probaban este miércoles una combinación de piña y rizado de chocolate. A través de la ventana, justo al lado de su mesa, se ve la Torre K, el hotel de lujo que está a punto de inaugurarse y donde los helados no se pagarán en pesos cubanos ni estarán racionados.