Detenida la esposa de José Daniel Ferrer tras exigir una fe de vida del preso político

La Habana/Alrededor de las once de la mañana de este martes fue detenida, en Santiago de Cuba, Nelva Ortega, esposa del preso político José Daniel Ferrer. La también activista fue arrestada mientras exigía una fe de vida del opositor, quien inició una huelga de hambre este sábado para denunciar las malas condiciones que enfrentan los reos en la prisión de Mar Verde, donde se encuentra recluido.

Las autoridades de la cárcel negaron a la mujer la visita a Ferrer y "dos sicarios castristas detuvieron a Nelva y la condujeron a paradero desconocido", detalla una publicación en Facebook de Ana Belkis Ferrer García, hermana del líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). Hasta el momento se desconoce el paradero de Ortega aunque se presume que debe estar bajo custodia de la Seguridad del Estado.

Los dos menores de edad que acompañaban a la doctora, su pequeño hijo Daniel José y la hija de Ferrer, Fátima Beatriz, tuvieron que regresar a la sede de la Unpacu en el reparto Altamira.

Ferrer también busca denunciar la decisión del régimen cubano de enviarlo de regreso a Mar Verde

La huelga de hambre del prisionero político no solo es una forma de protesta por "los abusos, el hambre, los alimentos putrefactos y el agua contaminada que enferma a tantos presos", según detalló su hermana en una nota anterior. Ferrer también busca denunciar la decisión del régimen cubano de enviarlo de regreso a Mar Verde el pasado 29 de abril, tres meses después de su excarcelación.

El Tribunal Supremo revocó la libertad condicional del opositor, concedida en enero pasado tras una negociación entre La Habana, Washington y el Vaticano. Según Maricela Sosa, vicepresidenta de esa instancia judicial, Ferrer fue hallado culpable de no acudir en dos ocasiones al tribunal tras su excarcelación.

"No solo no se apareció, sino que también anunció en sus redes sociales, en flagrante desafío y desacato hacia la ley, que no comparecería ante ninguna autoridad judicial", dijo Sosa a la agencia británica Reuters.

Tras su retorno a la cárcel, varias organizaciones emitieron una "alerta urgente" por Ferrer. El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana recordó que el opositor es "beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)".

Tras su retorno a la cárcel, varias organizaciones emitieron una "alerta urgente" por Ferrer

"Condenamos esta nueva agresión del régimen cubano contra quienes luchan pacíficamente por la libertad y la democracia, y exigimos la liberación inmediata de todos los detenidos, así como el respeto a su integridad física y derechos fundamentales", pidió el Centro en un comunicado.

Por su parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba emitió un documento donde no solo exigen la libertad de Ferrer, sino que da detalles sobre su situación legal y asegura que ya había cumplido íntegramente su condena desde agosto de 2024.

Para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos es también "una nueva embestida del régimen cubano contra los opositores y activistas de derechos humanos y deja al descubierto el aumento del clima represivo en la isla".

La organización alimentaba a cientos de menesterosos en la ciudad del Oriente cubano

La Unpacu y su líder vivieron meses de extrema tensión con la policía política por su actividad humanitaria en Santiago de Cuba. Ferrer contó durante su excarcelación, en videos y declaraciones, el proceso mediante el cual la organización alimentaba a cientos de menesterosos en la ciudad del Oriente cubano, y los obstáculos que el régimen ha puesto a su labor.

En todo este tiempo, Ferrer aseguró que no aceptaría condicionamientos a su excarcelación, y que seguiría denunciando tanto la situación crítica del país como la responsabilidad del Gobierno en la debacle multisectorial de la Isla.