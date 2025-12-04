Dos detenidos por el asesinato de un profesor en Guantánamo mientras cumplía su "guardia obrera"

La Habana/La Fiscalía Provincial de Guantánamo ha impuesto prisión provisional a dos individuos presuntamente implicados en el asesinato del profesor Rolando Castelví Riñat, ocurrido en Guantánamo el pasado 25 de noviembre. Como suele suceder con estos casos, el suceso trascendió enseguida en redes sociales, pero las autoridades no lo han confirmado hasta este miércoles.

Según el perfil oficialista “Guantánamo y su Verdad”, el ataque ocurrió de noche, dentro de la Escuela Pedagógica José Marcelino Maceo Grajales, mientras el educador cumplía su turno de guardia obrera. Esta labor, práctica común en Cuba, consiste en vigilar y proteger las instalaciones estatales fuera del horario lectivo y es asumida por turnos entre el personal, responsable de evitar el acceso de personas ajenas a la institución.

Durante esa vigilancia, indicaba el post, Castelví advirtió la presencia de varios jóvenes que no pertenecían al plantel. Al pedirles que se retiraran, la discusión se tornó violenta y uno de ellos lo atacó por la espalda con un arma blanca, provocándole heridas de extrema gravedad. Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital Provincial Saturnino Lora Torres, los médicos no lograron salvarle la vida debido al severo daño interno.

El avance de la investigación fue posible gracias al testimonio de un testigo que presenció parte del enfrentamiento y permitió identificar a los principales sospechosos. Como resultado, dos jóvenes fueron detenidos y permanecen bajo prisión provisional mientras continúan las indagaciones.

La Fiscalía indicó que, una vez concluida la fase investigativa, ejercerá acción penal pública y solicitará sanciones acordes con la gravedad del crimen, las circunstancias del suceso y las características individuales de los involucrados.

El asesinato de Castelví Riñat ha generado profunda preocupación entre profesores, estudiantes y familias, quienes ven en este episodio un reflejo del deterioro de la seguridad ciudadana y del incremento de episodios violentos en distintas provincias del país. Para muchos, el caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes laboran en centros educativos y la necesidad urgente de reforzar las condiciones de protección en estos espacios.