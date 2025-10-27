Dos detenidos en Holguín tras hacerse viral el video de una madre maltratando a su hija

El maltrato infantil ha sido uno de los problemas que el régimen ha tratado de ignorar durante décadas.

Elizabeth González Díaz y su marido, que no es el padre de la menor, están siendo interrogados

Madrid/El Gobierno ha apretado el paso en un caso de maltrato infantil que ha generado una fuerte repulsa en la Isla en las últimas horas. En un tiempo casi récord, el Ministerio del Interior anunció –a través de perfiles oficialistas en Facebook– la detención de la madre de una menor implicada en un caso de violencia contra su hija de 10 años.

“Por autoridades de la Policía Nacional Revolucionaria de la provincia de Holguín, se procedió a la orden de captura y custodia por la Fiscalía provincial para interrogatorio de la ciudadana Elizabeth González Díaz (originaria de Ceballos, Ciego de Ávila) y su marido, implicados ambos en los brutales abusos denunciados hace unas horas en varios perfiles de redes sociales”, publicó en redes la página Comunicador Mamanantuabo, afín al oficialismo.

La información, que aún no ha sido divulgada mediante cuentas oficiales, añade que el detenido es padrastro y no padre de la menor, de 10 años, y que fue quien presuntamente grabó “el indignante y atroz video”. Contra ellos se “ha desarrollado un operativo policial y están bajo arresto”, dice el brevísimo texto.

Horas antes, el periodista de Canal Caribe Lázaro Manuel Alonso había mencionado que se estaba detrás del caso. “Un video indignante se ha compartido en redes sociales. Se ve una madre maltratando a su hija menor de edad con una crueldad indescriptible. Nos hemos puesto en contacto con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y hasta este minuto parece ser una situación originada en Banes, Holguín. El Primer Secretario del Partido en la provincia, Yoel Queipo Ruiz, al tanto también de la situación, ha indicado llegar al final del asunto y de comprobarse, actuar en consecuencia. Inadmisible el maltrato infantil. Seguiremos el curso de los hechos”, expuso.

La indignación comenzó a expandirse como la pólvora este domingo a medida que el video era compartido. En las imágenes se veía a la mujer golpeando con un palo en la cabeza a la niña, que había tenido una mala nota en la escuela. Además, la situación se agrava con la filmación del humillante castigo, así como la intervención de otro de los hijos, a quien se obliga a participar vertiendo agua sobre la cabeza de su hermana para limpiarle la sangre.

Docenas de usuarios ya han pedido justicia implacable contra los detenidos, que enfrentan penas de prisión considerables, además de la pérdida de la custodia de la niña y otros dos hermanos que viven en la casa. Según varios testimonios, el padre de la niña se dirigía ayer hacia la localidad para intervenir en el asunto y hacerse cargo de ella.

Infinidad de activistas compartieron las imágenes, denunciando la inacción del Gobierno ante casos de ese tipo, pero la Policía se ha aprestado a dar un vuelco a la situación en línea con lo ocurrido hace pocos días, cuando la prensa oficial se hizo eco de una nota judicial que señalaba la condena a ocho años de prisión de dos individuos por corrupción de menores.

Según la nota, cuatro niñas –de diez, siete, cuatro y un año–, habían sido víctimas del abandono de su madre y de los abusos cometidos por su pareja. Por ello, un tribunal de Arroyo Naranjo (La Habana) les impuso las penas de prisión, así como la suspensión de los derechos parentales de la madre.

La noticia, en la que se daban detalles y nombres completos de los condenados, rompía con el tradicional silencio en torno a los casos de abandono y maltrato infantil que ha mantenido el régimen a lo largo de décadas. Además, coincidía con la publicación de una nota en 14ymedio contando que varios menores dormían bajo el supermercado en dólares de 3ra y 70, una historia que puso en evidencia la existencia de uno de tantos problemas sociales ignorados por la Revolución que venía a erradicarlos.