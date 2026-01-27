Detienen a una pareja en el aeropuerto de Holguín con 121 kilos de carne de especies protegidas

La tortuga carey es una de las 29 especies marinas, de 108 que hay en total en el país, que están en el rango de “peligro crítico” de extinción

El hombre es un “multirreincidente” en delitos contra la naturaleza y su castigo, por ahora, es solo una multa de 22.000 pesos

La Habana/Una pareja de cubanos que intentaba viajar a Estados Unidos con 121 kilos de carne de especies marinas protegidas, entre ellas tortuga carey, cangrejo y langosta, fue detenida este fin de semana en el Aeropuerto Internacional Frank País, de Holguín. Ambos fueron multados y puestos a disposición de la Policía, informó este lunes Cubadebate.

El medio precisó que fueron incautados 65 kilos de carne de tortuga carey, una especie “en peligro crítico de extinción”, cuyo comercio internacional está prohibido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. También decomisaron 42 kilos de masa de cangrejo y 4 kilos de cola de langosta.

De acuerdo con las autoridades, el hombre implicado es un “multirreincidente” en delitos contra la naturaleza. Sin embargo, por ahora el castigo es solo una multa de 22.000 pesos. A la mujer, por su parte, se le imputaron cargos con una sanción de 10.000 pesos.

Para Cubadebate, los castigos son cortos y exhortó a endurecer las penas ante un incidente que “es solo la punta del iceberg de un tráfico que causa un daño incalculable a la biodiversidad cubana”.

El medio señala que “la respuesta legal debe ser proporcional no solo al valor comercial del cargamento, sino al valor ecológico perdido, combinando la aplicación rigurosa del Código Penal con una estrategia integral que ataque las redes de tráfico y eduque sobre el valor real de la biodiversidad nacional, que es patrimonio de todos los cubanos y un tesoro natural mundial”.

Asimismo, remarca que las sanciones a la pareja, procedente de Puerto Padre, en Las Tunas, “palidecen ante el valor de mercado que estas especies tendrían ilegalmente en el exterior, especialmente la preciada y protegidísima tortuga carey, una especie emblemática cuya captura y comercialización contribuyen directamente a su desaparición”.

No obstante, según Cubadebate, las autoridades aduaneras evalúan, además de las multas, “las posibilidades que brinda el Código Penal por el daño significativo causado, lo que podría derivar en causas penales más severas para los detenidos”, aunque no se especifica cuáles.

La tortuga carey es una de las 29 especies marinas –de 108 que hay en total en el país– que están en el rango de “peligro crítico” de extinción, según un estudio elaborado por 30 científicos cubanos publicado en agosto pasado. A nivel mundial, se estima que su población apenas se encuentra entre 57.000 y 83.000 ejemplares.

En el mercado negro, esta especie es codiciada debido a que su caparazón es valorado por su patrón y textura para crear joyas, peinetas, monturas de gafas y enseres de lujo. El precio puede llegar a superar los 100 dólares por libra.

Además de la tortuga carey, en el documento se indica que de las aproximadamente 36.700 especies catalogadas en el país, un 35% están en peligro de extinción, y se estima que hasta el 75% de los mamíferos podrían desaparecer. Las plantas también sufren gravemente: 580 especies vegetales están en peligro crítico, junto a 16 especies de anfibios. Además, el 70% de estos, de los cuales hay 71 especies identificadas (94% endémicas) en la Isla, están amenazados.

En la investigación se advierte además de que la pérdida de biodiversidad constituye el principal problema ambiental en Cuba y está relacionado con la contaminación, el uso de prácticas productivas no sostenibles, la pesca furtiva, el comercio ilegal y la introducción y propagación de especies exóticas e invasoras.

En cuanto a las ganancias que deja el tráfico ilegal de especies marinas en el mundo, varias organizaciones no gubernamentales calculan que genera ingresos de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares anuales.