La devastación del huracán en Guantánamo hace temer más víctimas

Madrid/El ciclón tropical Oscar abandonó hace 24 horas Cuba, pero la angustia sigue en San Antonio del Sur, Imías y, en menor medida, en Baracoa, donde casi todas las vías de comunicación están cortadas. Los daños en los viales impiden acceder a las tres poblaciones guantanameras y los teléfonos no tienen señal, por lo que la preocupación de los familiares y amigos de sus vecinos no cesa. Las autoridades han contabilizado hasta este momento siete fallecidos, pero crece la convicción de que puedan ser más a la vista de las imágenes y de las personas que aún no han sido localizadas.

“De las personas que han ido a Imías y han virado, ¿nadie sabe nada de la comunidad de Guajacal, que no fue evacuada y no veo que el Gobierno haya subido imágenes de ahí?”, preguntaba una usuaria en Facebook. “De Yacabo”, “de San Ignacio…” las dudas sobre las comunidades más pequeñas de Imías se acumulaban y la conexión escasea. “Hay una parte de Cajobabo que hay señal y también internet.... Que te envíen noticias por allá”, respondía alguien.

Oficialmente, las víctimas de San Antonio del Sur son Liz Anyi Elías Labañino, de 5 años; Iriannis Labañino Domínguez, de 31; Francisco Columbié Matos, de 92; Esmérido Noa Fiffe, de 86; Antolino Áreas Domínguez, de 83, y Alexander Savón Matos, de 42. Además, hay un fallecido en Imías cuya identidad aún se desconoce.

La televisión local de Baracoa, Primada Visión, informó también del traslado de un niño en helicóptero reportado como grave con peligro para la vida. Proliferan fotografías de hospitales como el Agostinho Neto y el pediátrico Pedro Agustín Pérez con los heridos que han podido ser rescatados, pero las dificultades para llegar a la zona son muy altas.

Según el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, la tarde de ayer se había detectado un enorme socavón en la vía frente al hospital, km 66 en Acopio que provocó un corte de la carretera anterior a Imías, quedando esta población sin acceso, como Baracoa y Maisí. Además, en Macambo y la Farola había “grandes deslizamientos” y daños en el vial San Antonio-Puriales, cuyo puente tenía uno de sus cabezales socavado.

“Llegué hasta San Antonio. No pude continuar viaje. Hay serias afectaciones en las vías. Todavía no tenemos todos los daños”, había reportado Jesús Pérez Alonso, director del Centro Provincial de Vialidad.

Vista aérea de las viviendas en zonas anegadas de Imías. / Facebook

A primera hora de la mañana de este miércoles, Radio Guantánamo indicaba que los trabajos para llegar hasta San Antonio e Imías continuaban, mientras en Baracoa y Maisí la situación era algo mejor. Quien sí pudo llegar hasta Imías, la tarde del martes, fue Yoel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista en Guantánamo, que accedió a pie ante la imposibilidad de hacerlo de otra manera. Su hazaña individual fue aprovechada por el oficialismo, que extendió el logro al PCC pasado y presente. “Así, como nos acostumbró Fidel Castro, legado que el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez sigue”, ensalzó Solvisión.

En una comparecencia nocturna, Díaz-Canel había admitido sin ambages la gravedad de lo que se vive en Guantánamo: “La situación es muy compleja”, dijo. Hasta el momento, se han cuantificado al menos 1.183 derrumbes totales y 1.048 parciales de techos, además de 51 derrumbes totales de casas.

El Ejército también comenzó a llegar este martes en helicópteros y se contabilizan 493 rescates en zonas inundadas, según dijo el segundo jefe del Departamento de Operaciones del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, Eduardo Cross. A ello agregó que 4.865 personas están en centros de evacuación y 443 en casas de familiares y amigos.

La población, sin embargo, considera que todo ha sido insuficiente y que los vecinos de la zona fueron sorprendidos por un cambio en la trayectoria del huracán al carecer de luz y comunicaciones desde el viernes. “Esa gente estaba sin corriente como todo el país”, lamenta un habanero. “El domingo me quedé sin carga y sin manera de cargar, hasta donde miré en la NOAA (Centro Nacional de Huracanes de EE UU) el huracán era categoría 1 y entraba más pegado a Holguín. El lunes cuando tuve carga de nuevo el huracán había cambiado la ruta”.

Puente que une Maisí con Imías, también destruido tras el paso de Oscar. / Facebook

La infinidad de fotografías que muestran carreteras destrozadas y caminos anegados pone de manifiesto por qué ha sido imposible acceder a las localidades más afectadas por el momento, pero hay mucha indignación en redes sociales por la falta de equipos aéreos, que hubiera podido aminorar los daños y, previsiblemente, las muertes que aún se desconocen. “Yo me pregunto, ¿en Cuba hay un solo helicóptero y puede dar solamente una vuelta al día? Los que estamos fuera de Imías principalmente y tenemos familias allí estamos desesperados”, pedía una usuaria a un periodista guantanamero.

Otros tiraban de nostalgia no para cargar contra el régimen, sino contra el Gobierno actual: “¿Alguien recuerda cuando Fidel casi pierde la vida en un anfibio en pleno ciclón? Claaaro, seguro que muchos, por eso lo fue y será siempre nuestro único e invicto líder. Si Fidel existiera, ya hubiese llegado con fuerzas rescatistas a Imias, Eso que no lo dude nadie”,

Mientras, la electricidad en estas zonas sigue sin ser la adecuada. Guantánamo está conectado mediante microsistemas y se rotan los circuitos en función de lo posible. Una rotura en la fibra óptica impide, también, la comunicación telefónica y por Internet y hay caídas de postes telefónicos y eléctricos que complican otros servicios vitales.