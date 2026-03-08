Díaz-Canel acusa a la cumbre de Miami de amenazar la paz regional

El Gobierno cubano sostiene que el acuerdo abre la puerta al uso de fuerza militar de EE UU en problemas internos

La Habana/El Gobierno cubano criticó este sábado la cumbre celebrada en Miami (EE UU), encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y con la participación de más de una decena de mandatarios de la región ideológicamente afines a Washington.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se refirió a la denominada “Escudo de las Américas” como “pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida” por “minar la independencia, la seguridad y la paz de América Latina y el Caribe”.

“Es un atentado contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, un ataque a las aspiraciones de integración regional y una manifestación de la disposición a subordinarse ante los intereses del poderoso vecino del Norte bajo los preceptos de la Doctrina Monroe”, publicó en su perfil de X el mandatario cubano.

Criticó el acuerdo de la cumbre que compromete a los firmantes a aceptar 'el uso letal de fuerza militar para resolver problemas internos'

Díaz-Canel criticó especialmente el acuerdo de la cumbre que compromete a los firmantes a “aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos, el orden y tranquilidad de sus países”.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, arremetió también en redes sociales contra lo que llamó “la minicumbre” al afirmar que “busca obligarlos a aceptar [a los Gobiernos]” una “mayor subordinación de sus naciones a la potencia del Norte”, algo que calificó de un “claro y peligroso retroceso” en el proceso independentista de América Latina y el Caribe.

“El único resultado hecho público es la firma por parte de los asistentes de un servil y deshonroso documento que propugna el uso de la fuerza militar, en particular la de EE UU, como arma represiva contra los carteles criminales en cada país y para sofocar problemas internos y fronterizos”, afirmó Rodríguez.

En conclusión, señaló el canciller: “Significa una grave amenaza a la paz, la seguridad, la estabilidad y la integridad regional y una grosera violación de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”, que se firmó hace más de una década en La Habana.