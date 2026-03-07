La Habana acusa a Washington de la ruptura del acuerdo sanitario con Jamaica

El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia el regreso de la brigada médica que permanecía en la isla caribeña

La Habana/Después de que Jamaica anunciara el fin del acuerdo de cooperación médica con Cuba, el régimen reaccionó anunciando el regreso de la brigada sanitaria que permanecía en ese país y acusó al Gobierno de Estados Unidos de presionar a la isla caribeña.

En un comunicado difundido este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba indicó que el pasado 4 de marzo la cancillería jamaicana comunicó a la embajada cubana en Kingston la “decisión unilateral” de rescindir el acuerdo de cooperación en materia de salud que durante décadas permitió el envío de profesionales cubanos a ese país.

Según la nota oficial, la decisión del Ejecutivo jamaicano constituye una concesión a las “presiones del Gobierno de Estados Unidos”, al que –afirmó– “no le preocupan las necesidades de salud de los hermanos caribeños”. Como consecuencia, La Habana anunció que procederá al regreso inmediato de la brigada médica.

La cancillería cubana defendió que los profesionales cubanos que trabajan en Jamaica “dejan tras de sí una huella imborrable” y regresan a la Isla “con la satisfacción del deber cumplido”, al tiempo que reiteró la disposición del régimen de enviar personal sanitario “allí donde su vocación solidaria sea requerida”.

La decisión de Kingston se produjo tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países para renovar el convenio bilateral

La brigada estaba compuesta actualmente por 277 sanitarios, aunque la Cancillería cubana subrayó que en las últimas tres décadas más de 4.700 colaboradores han prestado servicios en el sistema de salud jamaicano. Según cifras difundidas por La Habana, durante ese período los médicos cubanos atendieron a más de 8,1 millones de pacientes, realizaron más de 74.000 intervenciones quirúrgicas y asistieron más de 7.000 partos.

El Gobierno de la Isla asegura además que la cooperación médica contribuyó a salvar más de 90.000 vidas y que el programa oftalmológico Operación Milagro –presente en la isla desde 2010– permitió mejorar o devolver la visión a cerca de 25.000 jamaicanos.

La nota oficial también recordó la participación de los sanitarios cubanos en programas de control de enfermedades como la malaria y en la respuesta a la pandemia de covid-19, así como su actuación tras el paso del huracán Melissa, cuando, según el comunicado, algunos miembros de la brigada trabajaron más de 72 horas seguidas y participaron en labores de recuperación de hospitales y comunidades.

A pesar de esas afirmaciones, la decisión de Kingston se produjo tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países para renovar el convenio bilateral, que había expirado en febrero de 2023. Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores jamaicano, los dos Gobiernos no lograron ponerse de acuerdo sobre los términos de un nuevo acuerdo de cooperación técnica.

La revisión del programa se produjo en medio del creciente escrutinio internacional sobre las condiciones laborales de las brigadas médicas enviadas por La Habana

El Ejecutivo de Kingston, encabezado por el primer ministro Andrew Holness, anunció la suspensión del actual programa, aunque dejó abierta la posibilidad de que los médicos cubanos permanezcan en el país mediante contratos individuales con el sistema sanitario local.

La Cancillería jamaicana, dirigida por Kamina Johnson Smith, explicó que el Ministerio de Salud y Bienestar está dispuesto a contratar directamente a los profesionales cubanos “de acuerdo con las leyes laborales locales”, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios que prestan en hospitales y centros de salud públicos.

El Gobierno de la isla caribeña agradeció públicamente la contribución de los sanitarios cubanos a su sistema de salud y reconoció que la cooperación bilateral ha beneficiado ampliamente a la población durante más de medio siglo. Sin embargo, la revisión del programa se produjo en medio del creciente escrutinio internacional sobre las condiciones laborales de las brigadas médicas enviadas por La Habana.

Durante años, organizaciones de derechos humanos y Gobiernos occidentales han denunciado que el modelo mediante el cual Cuba exporta personal sanitario –uno de los principales ingresos del Estado– incluye prácticas que pueden constituir explotación laboral, al retener gran parte del salario pagado por los países receptores y restringir la libertad de movimiento de los médicos.

La decisión de que el personal médico abandone inmediatamente la isla caribeña intenta evitar posibles deserciones

La decisión de Kingston se suma a la adoptada recientemente por otros países de la región que han modificado o cancelado acuerdos similares con La Habana. Entre ellos figuran Honduras, Guatemala, Antigua y Barbuda, Dominica, Guyana y San Vicente y las Granadinas.

En paralelo, Washington ha aplicado sanciones y restricciones de visado contra funcionarios involucrados en la contratación de brigadas médicas cubanas, una medida que ha aumentado la presión sobre los Gobiernos de la región.

La decisión de Jamaica ha generado un intenso debate en la isla caribeña. En medios locales y redes sociales abundan las críticas de ciudadanos que temen que la salida de los médicos cubanos agrave la escasez de personal sanitario en hospitales públicos.

Desde La Habana, el comunicado del Minrex evitó referirse a la posibilidad de que los profesionales cubanos acepten los contratos individuales ofrecidos por Jamaica, una opción que permitiría a los sanitarios trabajar directamente para el sistema de salud local sin la intermediación del Gobierno cubano. Todo apunta a que la decisión de que el personal médico abandone inmediatamente la isla caribeña intenta evitar posibles deserciones.