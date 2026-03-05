Entre acusaciones de espionaje y gastos millonarios, 172 médicos cubanos abandonan Honduras

El embajador cubano en en ese país, Juan Loforte, asegura que el Gobierno de Cuba no recibió dinero por el acuerdo

La Habana/Este jueves abandonó Honduras el último grupo de 172 integrantes de la brigada médica por la que en dos años el Estado desembolsó 10.259.617 dólares, entre sueldos y gastos de vivienda, transporte y equipaje. El convenio promovido en 2024 por la aliada de la Isla, Xiomara Castro, permitió la llegada de electricistas y técnicos en enfermería por los que el Gobierno de la Isla recibía pagos de 1.600 dólares mensuales.

Ante los señalamientos de la diputada nacionalista y vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, que pidió una investigación para saber sí entre el grupo había espías, este miércoles, uno de los doctores que abandonó Ecuador desde el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson, en La Ceiba, ironizó: “Somos espías, pero de las enfermedades”.

La revisión del convenio, a cargo del viceministro de la Secretaría de Salud (Sesal), Ángel Eduardo Midence, arrojó, también, la llegada de economistas y administradores, que nada tenían que ver con el ejercicio médico. El funcionario dijo el pasado domingo que corresponderá a los entes reguladores del Estado ahondar en la investigación y sancionar.

El embajador cubano en Honduras, Juan Loforte, quien despidió a los brigadistas el miércoles y este jueves en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula, rechazó los señalamientos. El diplomático reconoció la percepción salarial mensual de 42.346 lempiras, pero negó la transferencia de ese dinero al Gobierno de Cuba. “Se les pagaba directamente a los médicos; recibían su salario íntegro aquí, en sus cuentas”, afirmó el diplomático.

La Embajada de Cuba en Honduras reconoció que los especialistas cubanos tenían salarios de 42.346 lempiras. / Embajada de Cuba en Honduras

“Nuestros médicos estaban bien remunerados y tenían condiciones honrosas de trabajo” insistió ante los medios que cubrían la salida de los cubanos.

Sin embargo, la encargada de regular la contratación de las misiones médicas en la Isla es la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, una empresa acusada internacionalmente de trata de personas. El dinero pagado por los galenos pasa a las arcas del régimen, según denunció en 2023 el geriatra cubano Juan Andrés Echemendía, quien fue enviado a México como parte de estas brigadas, ellos, afirmó, “no reciben sueldo”.

“El sueldo de nosotros está en nuestro país, en Cuba”, insistió este especialista, quien señaló que ellos “reciben un estipendio” para gastos personales.

En defensa de las brigadas médicas, Loforte mencionó que los facultativos fueron asignados en 17 de los 18 departamentos de Honduras y en cinco centros oftalmológicos construidos por el Gobierno, en los que se realizaron cerca de 7.000 cirugías a pacientes por problemas de los ojos, además de 500.000 consultas. “Cifras que reflejan el compromiso y la vocación solidaria de la medicina cubana”, dijo.

Laforte insistió en que los médicos llegaron al país porque eran necesarios sus servicios, pero “si ya no se les requiere, el Gobierno tiene todo el derecho de prescindir de su trabajo”.

En entrevista con The Associated Press, el ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, precisó que el Gobierno de Nasry Asfura decidió ya no renovar el convenio por no cumplir cuestiones elementales para que el grupo fuera catalogado como brigada médica.

Según la norma hondureña, explicó Argueta, una brigada médica solo puede permanecer en el país por un lapso de 90 días, pero los médicos cubanos llevan laborando desde 2024. Además, el trabajo de los galenos debía ser gratuito y estar acreditados ante el Colegio Médico de Honduras, lo cual, no sucedió.