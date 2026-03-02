Honduras gastó más de tres millones y medio de dólares para casa, transporte y equipaje de los cubanos

El vicepresidente de salud dice que pagaron 1.600 dólares por electricistas que en el país tienen salarios de menos de 500 dólares

La Habana/Tal y como había prometido [enlace a nuestra nota], el Gobierno de Honduras continúa indagando sobre las misiones de médicos cubanos importados por la Administración de la presidenta Xiomara Castro, aliada de La Habana. Este domingo, el viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, reveló que, además de los 6.604.800 dólares que pagó el país por 178 sanitarios de la Isla, de las arcas de “la Secretaría de Planeación Estratégica” se desembolsaron otros 3.654.817 dólares como parte de los gastos para vivienda, transporte y equipaje.

En entrevista para el programa Tu Nota, el funcionario detalló que el arrendamiento de una casa en Honduras oscila de entre los 15.000 a 20.000 lempiras, el pasaje aéreo de 800 a 1.000 dólares y por exceso de equipaje se pagaban 50 dólares.

Midence confirmó que el Gobierno saliente realizó dos acuerdos, uno en 2024 y, otro, el año pasado. “Se inició con un convenio de 88 colaboradores y se extendió, lo terminamos más o menos entre 169 y 178”, por lo que la Isla recibió mensualmente 1.600 dólares por cada una de estas personas.

El viceministro precisó que la información que se ha revelado es la que proporcionó la Embajada de Cuba. A medida que se han cotejado los datos de los servidores cubanos se encontraron que además de electricistas, técnicos en telecomunicaciones y un economista, llegaron a Honduras como parte de la brigada médica técnicos en corte y montado y administradores.

“Sí había médicos especialistas, de acuerdo, pero el estipendio debió calcularse con base en la función” que desempeñaban, subrayó.

Honduras pagó 1.600 dólares a los electricistas cubanos, cuando el salario para este oficio en el país es de 12.316 lempiras (464 dólares) mensuales. Un técnico en enfermería recibe un sueldo de 17.238 lempiras (650 dólares).

“¿Cuántos electricistas y técnicos hondureños en enfermería se hubieran podido pagar con el salario de los cubanos?”, cuestionó Midence. “Con mucho gusto se irían a los lugares donde estaba el personal de las brigadas médicas” y más si “se les paga vivienda, pasaje aéreo y lo de su pasaje en exceso”.

El Gobierno hondureño de Xiomara Castro realizó dos acuerdos, uno en 2024 y, otro, el año pasado. / Periódico El Yoro

El funcionario desconoce en qué hospital se encontraban los técnicos de corte y montado, administradores, contadores y técnicos en telecomunicaciones porque aparecen como “en proceso”, es decir, “no tenían una ubicación permanente”.

El también médico recordó que hay una diferencia abismal entre lo que los cubanos recibieron con lo que él percibió en su servicio social en el Hospital de Santa Bárbara Integrado. “Eramos dos médicos para todo el lugar en aquel entonces”, comentó que se dividían los servicios de cirugías, de emergencias y de ginecología, “lo más difícil eran las guardias”.

Midence explicó que se las arreglaba con una beca de 5.500 lempiras (18 dólares). “Vivíamos en un solo cuarto los dos”. En ese entonces, dijo, “el alcalde nos consiguió un crédito para el almuerzo”. El transporte era financiado a través de donativo de los amigos de sus padres.

Con el fin del acuerdo con Cuba, Honduras sigue los pasos de Guatemala y Antigua y Barbuda, además de Guyana, San Vicente y las Granadinas que finalizaron sus proyectos de colaboración médica con la Isla tras la presión ejercida por Washington. En junio pasado EE UU anunció la revocación de visas a funcionarios hondureños de la Secretaría de Salud (Sesal) y de la Secretaría de Planificación Estratégica.