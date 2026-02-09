Guatemala no renovará el acuerdo para la contratación de médicos cubanos

El convenio que mantienen a más de 400 especialistas en el país se firmó en 2024 y finaliza en 2027

La Habana/Guatemala ha decidido poner fin a las misiones médicas cubanas que iniciaron en 1998 tras el impacto del huracán Mitch. Según un oficio, reproducido por el diario Prensa Libre este domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Embajada de la Isla sobre la “no renovación progresiva de los servicios” a partir de enero y subrayó que el fin del acuerdo se realizará conforme a la “calendarización establecida”.

El convenio más reciente fue renovado el 14 de agosto de 2024, un día después del 98 aniversario del nacimiento de Fidel Castro, quien inició las misiones con el envío de 19 especialistas el 5 de noviembre de 1998. El ministro de Salud de Guatemala, Joaquín Barñoya, y el embajador de Cuba en ese país, Nazario Fernández, rubricaron el documento con vigencia hasta 2027.

La nueva resolución precisa que “se mantendrá vigente” el acuerdo firmado hace dos años y que los galenos continúan con su estancia en Guatemala hasta finalizar su contrato.

Hasta el momento el Ministerio de Salud guatemalteco no ha ofrecido alguna postura sobre las causas del fin de las brigadas, que tienen desplegados más de 400 cubanos entre médicos, enfermeras, técnicos en enfermería y personal de apoyo.

Sin embargó, el fin del acuerdo coincide con la presión que ha ejercido EE UU sobre Guatemala. A mediados de enero pasado, Washington suspendió visados a 75 países, incluido Guatemala y Cuba. El diario local República refirió que la medida respondía “directamente a la decisión del presidente Bernardo Arévalo a negarse a cancelar los convenios sobre las brigadas médicas cubanas”.

El convenio más reciente fue renovado el 14 de agosto de 2024, un día después del 98 aniversario del nacimiento de Fidel Castro. / Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

En agosto de 2025, EE UU impuso restricciones de visas a funcionarios de Cuba, África y Granada por fomentar las misiones médicas, un programa de exportación de trabajo forzoso dirigido por el régimen cubano. Washington denunció que estas misiones implican la “coerción” de profesionales de la salud, quienes son enviados a trabajar a terceros países bajo contratos opacos y con severas restricciones a su libertad.

La exportación de brigadas médicas internacionales es la principal fuente de divisas para el Gobierno cubano. Según cifras oficiales, el envío de personal sanitario a más de 50 países ha llegado a generar miles de millones de dólares anuales, superando en ingresos al turismo.

Guatemala evaluó en 2020 la posibilidad de no renovar el convenio de las brigadas médicas. Un acuerdo, que según El Nuevo Herald generaba desembolsos millonarios para uno de los países más pobres del continente, llegando a pagar 7.000 quetzales, unos 900 dólares al mes por cada médico y cerca de tres millones de quetzales al mes, 389.000 dólares, por el total de especialistas.

El diario República insistió en que “se entrega solo una fracción mínima a los propios médicos. El resto se canaliza directamente al aparato estatal, fortaleciendo financieramente a una dictadura que viola sistemáticamente los derechos laborales y humanos”.

El mismo medio recordó que en 2019, relatoras especiales de la ONU enviaron una carta urgente al presidente cubano Miguel Díaz Canel, denunciando abusos como contratos opacos, retención salarial de hasta el 75% y represalias contra quienes se negaban a participar. La Habana nunca respondió.