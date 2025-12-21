Antigua y Barbuda sustituye a sus 72 médicos cubanos por personal de Ghana

La Habana/De forma repentina, el Gobierno de Antigua y Barbuda finalizó el convenio de cooperación de salud que tenía con Cuba, informó este sábado el Partido Progresista Unido (UPP), opositor al gobernante Partido Laborista, que no ha emitido un comunicado oficial al respecto. La medida implicará la sustitución de 72 médicos cubanos por galenos procedentes de Ghana.

“Es lamentable que la asociación mutuamente beneficiosa que forjaron nuestros dos países haya sido terminada tan abruptamente por la actual Administración, pero aseguramos al Gobierno y al pueblo de Cuba que el Partido Progresista Unido no es ni desagradecido ni olvidadizo”, señaló el UPP en un comunicado.

El partido aprovechó la coyuntura para atacar al primer ministro antiguano, Gaston Browne, y lanzar loas a los galenos cubanos. Dijo que “extiende su profunda gratitud, admiración y respeto a los cientos de profesionales médicos que han servido a Antigua y Barbuda a través de la generosa asistencia del Gobierno y el pueblo de la República de Cuba”.

Agradeció también al sistema médico cubano por su Programa de Atención Oftalmológica, “que no solo trajo un bendito alivio a cientos de nuestros ciudadanos y residentes, sino que fue un sello distintivo de la Administración del Partido Progresista Unido bajo el honorable Baldwin Spencer (ex primer ministro antiguano, de 2004 a 2014)”.

Aunque el UPP criticó al actual Gobierno, la realidad es que el propio Browne también había sido un artífice de la llegada de médicos cubanos a a esas dos islas caribeñas. Apenas el 8 de diciembre pasado, un pequeño grupo de galenos arribó a esa nación. En el acto, en el que se conmemoró el Día de la Medicina Latinoamericana, estuvo incluso el embajador de Cuba en Antigua y Barbuda, Sergio Martínez González.

Además, Browne, en marzo pasado, negó, junto con otros países del Caribe, que se “explotara” a los médicos cubanos y aseguró que “si tomaran medidas punitivas debido a la presencia de personal médico cubano en nuestros sistemas de salud, prácticamente desmantelarían estos sistemas en toda la región”.

No obstante, el cambio de postura de Antigua y Barbuda se da en medio de su inclusión esta semana en un listado de países a los que Estados Unidos les ha restringido la entrada de sus ciudadanos, algo que calificó como “un error” por parte de Washington. Esas nuevas limitaciones incluyen excepciones para los residentes permanentes legales, los titulares de visados existentes, ciertas categorías de visados como los de deportistas y diplomáticos, y las personas cuya entrada sirva a los intereses nacionales de Estados Unidos.

El líder del UPP, Sherfield Bowen, declaró al medio local Observer que el Gobierno estaba tratando de "ganarse la amistad del Departamento de Estado" con esta decisión. Asimismo, el político expresó serias preocupaciones sobre la falta de transparencia en torno al acuerdo con Ghana para la llegada de especialistas de ese país.

Al respecto, hubo también reacciones y un atisbo de incertidumbre en la isla vecina de Dominica donde un texto publicado en Dominica News Online, bajo el título Antigua termina abruptamente su asociación médica con Cuba en medio de la presión de EE UU. ¿Será Dominica la próxima?, señala que “la pregunta sigue siendo qué más podría utilizar Estados Unidos para impulsar su política en la región y qué concesiones están dispuestos a hacer nuestros gobiernos dada esta creciente presión”.

En marzo pasado, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, calificó de “práctica atroz” las misiones médicas cubanas. “En muchas otras partes del mundo, a los médicos no se les paga. Se le paga al Gobierno cubano. Les quitan los pasaportes. Básicamente, operan como trabajo forzado en muchos lugares”, denunció en una rueda de prensa durante una gira por Jamaica.

Hasta ahora, Cuba mantiene a alrededor de 24.000 médicos trabajando en 56 países, lo que en 2022 reportó ingresos de 4.882 millones de dólares, según datos oficiales. De ellos, entre el 75% y el 90% de los salarios pagados por los gobiernos receptores se ha quedado en las arcas del Estado cubano. Pese a esos recursos, el régimen destina apenas el 2,1% de su presupuesto estatal a salud y asistencia social, lo que ha sido notorio en la actual epidemia que vive el país por los virus que azotan a la Isla, y donde no hay insumos ni atención adecuada en los hospitales, totalmente desabastecidos y con un personal mínimo.