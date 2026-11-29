La condecoración reconoce no solo los méritos artísticos del fundador de la Nueva Trova, sino también su compromiso político.

El trovador, que cumple 80 años, acepta la Orden José Martí en nombre de toda la trova cubana, sin aludir a los episodios de censura que han marcado al movimiento

La Habana/“Presidente, amigo”. Así comenzó Silvio Rodríguez su discurso de agradecimiento a Miguel Díaz-Canel, bajo cuyo mandato se ha agravado una de las peores crisis económicas y sociales de la historia de Cuba. El gobernante impuso este sábado al trovador la Orden José Martí, la máxima condecoración que concede el Estado cubano, en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Revolución, en vísperas del cumpleaños 80 del músico.

El encargado de leer la fundamentación de la distinción, concedida mediante el Decreto Presidencial 1329, del 24 de noviembre, fue el general de división José Amado Ricardo Guerra, antiguo secretario personal de Raúl Castro y actual secretario del Consejo de Ministros. Entre los episodios que recordó el militar figuró la entrega, en marzo pasado, del fusil AKM que Rodríguez había solicitado para defender al régimen ante una eventual intervención militar estadounidense.

El nonagenario general de ejército Raúl Castro, ausente de la ceremonia, le hizo llegar al músico, a través de su antiguo colaborador, una felicitación y “un fuerte abrazo”.

Entre las personalidades extranjeras que han recibido la misma condecoración figuran, sin embargo, gobernantes cuyos mandatos han estado marcados por graves violaciones de los derechos humanos

La condecoración reconoce no solo los méritos artísticos del fundador de la Nueva Trova, sino también su compromiso político. Ricardo Guerra evocó su participación en un concierto en Argentina en 1997 por el 30 aniversario de la muerte de Ernesto Guevara y su actuación en Santa Clara con motivo de la llegada de los supuestos restos del guerrillero.

Rodríguez, por su parte, aseguró haberse sentido abrumado cuando le comunicaron la posibilidad de recibir la orden. “Repasé quienes tenían la orden y vi que ni remotamente estaba a la altura de esas cubanas y cubanos”, afirmó, antes de recordar a varios intelectuales que fueron amigos suyos, como Alfredo Guevara, Roberto Fernández Retamar, Cintio Vitier y Fina García-Marruz.

Entre las personalidades extranjeras que han recibido la misma condecoración figuran, sin embargo, gobernantes cuyos mandatos han estado marcados por graves violaciones de los derechos humanos, como Nicolae Ceaușescu, Erich Honecker, Sadam Husein, Kim Il-sung, Robert Mugabe, Aleksandr Lukashenko, Vladímir Putin y Nicolás Maduro.

En su repaso por la historia del género no hubo alusiones a los episodios de censura y exclusión política que marcaron al movimiento

En su intervención, Rodríguez elogió la “mirada crítica y autocrítica” de José Martí y recordó una anécdota de 1967, cuando comenzaba su carrera. Durante una visita a Radio Rebelde, descubrió que varios exponentes de la trova tradicional cobraban apenas dos pesos por participar en un programa.

“Aquel día supe que los artistas más mal pagados de la radio y la televisión eran los trovadores”, confesó el músico, refiriéndose a una época en la que, transcurridos ocho años desde la llegada de Fidel Castro al poder, los medios de comunicación ya estaban bajo control estatal.

El autor de Ojalá aseguró aceptar la condecoración en nombre de “toda la trova cubana” y se mostró convencido de que cualquier otro trovador habría hecho lo mismo.

En su repaso por la historia del género no hubo, sin embargo, alusiones a los episodios de censura y exclusión política que marcaron al movimiento. Uno de los más conocidos fue el de Mike Porcel, apartado de la Nueva Trova y víctima de un acto de repudio en 1980, cuando intentaba abandonar el país. El propio Rodríguez reconoció en 2020 su participación en aquel episodio, tras la censura del documental Sueños al pairo.

El condecorado recordó también al “inmenso Pablo Milanés”, sin mencionar las discrepancias políticas que terminaron distanciando a las dos figuras más internacionales de la Nueva Trova. Milanés había condenado públicamente la represión de las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

Sus críticas no le han impedido mantener su respaldo político al régimen

En junio pasado, el propio Rodríguez lamentó que no se hubiera transformado durante décadas un modelo económico que ya no funcionaba. Sus críticas no le han impedido mantener su respaldo político al régimen.

La Orden José Martí es el colofón de una sucesión de homenajes institucionales al músico, que el pasado martes recibió de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba la distinción Arte Fiel, instituida con motivo del centenario del nacimiento de Fidel Castro y el 65 aniversario de la organización.

Tras la ceremonia de este sábado, la escalinata del Palacio de la Revolución acogió el concierto homenaje Para Silvio. Las celebraciones por los 80 años del trovador se extenderán hasta el 6 de diciembre, con la participación de más de un centenar de agrupaciones musicales.

En su discurso de agradecimiento a las autoridades, Rodríguez no hizo una sola referencia a los apagones, la escasez de alimentos, el deterioro de los servicios sanitarios o el éxodo migratorio que marcan la vida cotidiana de los cubanos a los que ha dedicado tantas de sus canciones.