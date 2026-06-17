Díaz-Canel convoca a tres expertos críticos para asesorar al Gobierno sobre las reformas económicas

Según la agencia EFE, los miembros del grupo son Omar Everleny Pérez, Juan Triana y Julio Carranza, además del ex ministro José Luis Rodríguez García y el diputado José Carlos del Toro Ríos

La Habana / Madrid/Tres economistas cubanos que han sido críticos con el régimen forman parte de un grupo de expertos convocados por el presidente, Miguel Diaz-Canel, para proponer reformas que vayan más allá de las ya planteadas, confirmaron a EFE tres fuentes al tanto de la iniciativa.

La agencia española afirma que el equipo ya ha celebrado su primer encuentro, tras una toma de contacto inicial el pasado viernes. Ese fue el día que el mandatario anunció reformas que, según sus explicaciones, no eran más que las ya aprobadas o previstas, incluyendo la reducción de ministerios, las leyes de Vivienda y tierras agropecuarias, flexibilidad en las exportaciones y apertura a la inversión de cubanoamericanos.

Además, Díaz-Canel dejó algunas incógnitas, como novedades en el turismo por concretar o disminución de las actividades prohibidas al sector privado.

Ahora, EFE asegura que la iniciativa es personal de la Presidencia, sin ningún nexo con los equipos del primer ministro, Manuel Marrero, y del ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso

Ahora, EFE asegura que la iniciativa es personal de la Presidencia, sin ningún nexo con los equipos del primer ministro, Manuel Marrero, y del ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso.

Entre los cinco expertos que conforman el núcleo de este nuevo equipo destacan Omar Everleny Perez, Juan Triana y Julio Carranza, que desde hace años expresan regularmente en medios independientes sus posturas en el ámbito económico y piden reformas. Algunos llevan años fuera de círculos oficiales.

Sus propuestas varían, pero coinciden en la dirección general hacia la que a su juicio debería tender la economía de la Isla para lograr una estabilización general, mejorar sus fundamentos y avanzar por la senda del crecimiento económico sustentable. Ninguno desconoce el perjuicio de las sanciones estadounidenses.

Con distintos énfasis, abogan por dar más peso al sector privado, abrir la Isla a la inversión extranjera, dar más autonomía a las empresas estatales, fomentar la producción agrícola e industrial local, generar seguridad jurídica y afrontar el actual caos monetario (con dos monedas, tres cambios oficiales y una tasa informal).

El núcleo del equipo asesor se completa con dos figuras del oficialismo: el ex ministro de Economía y Planificación José Luis Rodríguez García, y el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores (ANEC), José Carlos del Toro Ríos. Ambos son además diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Con distintos énfasis, abogan por dar más peso al sector privado, abrir la Isla a la inversión extranjera, dar más autonomía a las empresas estatales, fomentar la producción agrícola e industrial local, generar seguridad jurídica y afrontar el actual caos monetario

El objetivo es que las propuestas de estos expertos partan de la base del paquete de medidas anunciado el pasado viernes por Díaz-Canel y que este miércoles por la tarde va a ser evaluado por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. A continuación, el jueves, y con esa luz verde, las reformas pasarán para su aprobación a la ANPP, que habitualmente ratifica por unanimidad las propuestas que le llegan.

El fin que buscan estos cambios económicos es doble: atajar la profunda crisis estructural que sufre la Isla y calmar la presión de EE UU, que exige profundas reformas políticas y económicas a La Habana y ha llegado a amenazar con una intervención militar para lograrlo.

Muchos temen que el régimen opte –con la aceptación de Washington– por meros cambios económicos para ir hacia un modelo similar al de China o Vietnam, este último considerado socio clave de EE UU.