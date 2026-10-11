Díaz-Canel reafirma su amistad con Corea del Norte tras reducir su presencia diplomática en Seúl

Díaz-Canel viajó a Pyongyang en noviembre de 2018 y fue recibido por Kim Jong-un, con quien mantuvo conversaciones en la sede del Comité Central del Partido del Trabajo.

La Habana retiró sin explicaciones a la mitad de sus diplomáticos en Corea del Sur, aunque niega que la decisión tenga motivaciones políticas

La Habana/El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel reiteró este sábado el "compromiso de desarrollar los históricos lazos de amistad" entre Cuba y Corea del Norte, al felicitar al dirigente Kim Jong-un por el 81 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo, la formación gobernante en el país asiático. El mensaje llega menos de un mes después de que La Habana redujera a la mitad su personal diplomático en Corea del Sur, una decisión que no ha explicado públicamente y que ha despertado interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre ambos países.

"Felicitaciones al compañero Kim Jong-un y a todos los militantes del Partido del Trabajo de Corea, con motivo del 81 aniversario de su fundación. Reiteramos nuestro compromiso de desarrollar los históricos lazos de amistad", escribió Díaz-Canel en sus redes sociales.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se sumó a la conmemoración y reafirmó la "voluntad de continuar consolidando" los vínculos de "hermandad, solidaridad y cooperación que unen a ambos partidos, gobiernos y pueblos". Corea del Norte celebró este sábado una de sus principales efemérides políticas, el aniversario de la organización que gobierna el país desde su fundación.

El pasado 17 de septiembre, La Habana retiró a dos de los cuatro diplomáticos destinados en la Embajada cubana en Seúl

Las felicitaciones se producen en un momento delicado para la diplomacia cubana en la península coreana. El pasado 17 de septiembre, La Habana retiró a dos de los cuatro diplomáticos destinados en la Embajada cubana en Seúl, inaugurada apenas quince meses antes.

Según reveló el periódico surcoreano Seoul Economic Daily, citando fuentes diplomáticas, los funcionarios regresaron a La Habana por instrucciones de las autoridades cubanas y no como parte de una rotación rutinaria. En la representación permanecieron únicamente el embajador Claudio Monzón Baeza y la consejera Patricia Flechilla Prometa.

Consultada por el diario, la Embajada cubana aseguró que se trataba de una decisión administrativa interna, sin significado político ni relación con los vínculos bilaterales. Sin embargo, no ofreció ninguna explicación concreta sobre las razones del recorte, que tampoco fueron comunicadas a las autoridades surcoreanas.

La medida provocó inquietud en círculos diplomáticos de Seúl, donde el establecimiento de relaciones con Cuba había sido considerado un éxito por tratarse de uno de los aliados tradicionales de Pyongyang. Algunas fuentes citadas por el periódico plantearon la posibilidad de que la reducción constituyera una señal de malestar de La Habana, aunque no existen pruebas de que responda a presiones norcoreanas. Corea del Sur, por su parte, mantiene cinco funcionarios en su embajada en la capital cubana y no ha anunciado cambios en su representación.

En febrero de 2024, Cuba y Corea del Sur establecieron relaciones diplomáticas después de más de seis décadas de distanciamiento

El acercamiento entre La Habana y Seúl había supuesto un importante giro diplomático. En febrero de 2024, Cuba y Corea del Sur establecieron relaciones diplomáticas después de más de seis décadas de distanciamiento. El anuncio sorprendió especialmente por la histórica alianza del Gobierno cubano con Corea del Norte, que hasta entonces había condicionado sus vínculos con el vecino del sur.

La decisión fue recibida con disgusto en Pyongyang, que durante décadas había contado con Cuba como uno de sus socios políticos más cercanos fuera de Asia. Posteriormente, ambas capitales avanzaron en la apertura de embajadas y en los intercambios comerciales, culturales y de cooperación.

Pese a la reducción de funcionarios en Seúl, no hay indicios de una ruptura de relaciones. De hecho, el pasado 4 de octubre comenzó en La Habana una Semana Cultural Surcoreana, organizada con la participación de la Embajada de Corea del Sur, su Ministerio de Relaciones Exteriores y entidades culturales cubanas.

Fidel Castro visitó Pyongyang en 1986, en la que sería su única visita oficial al país

Las actividades incluyeron exposiciones, conferencias, presentaciones artísticas y propuestas dedicadas al idioma coreano, las tradiciones del país asiático y la música K-pop. La propia agencia oficial Prensa Latina dio cobertura al acontecimiento, celebrado mientras persistían las incógnitas sobre la decisión de La Habana de reducir su personal diplomático en Seúl.

La relación de Cuba con Corea del Norte se remonta a 1960, cuando ambos gobiernos establecieron vínculos diplomáticos en plena Guerra Fría. Desde entonces, la afinidad ideológica y la cooperación política han marcado los contactos entre los dos regímenes comunistas.

Fidel Castro visitó Pyongyang en 1986, en la que sería su única visita oficial al país. Durante aquel viaje se reunió con Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte, y con su hijo y sucesor Kim Jong-il, abuelo y padre, respectivamente, del actual dirigente norcoreano.

Más recientemente, Díaz-Canel viajó a Pyongyang en noviembre de 2018 y fue recibido por Kim Jong-un, con quien mantuvo conversaciones en la sede del Comité Central del Partido del Trabajo. La visita reafirmó una alianza que ambos gobiernos continúan reivindicando mediante mensajes oficiales y declaraciones de solidaridad.