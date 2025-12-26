Díaz-Canel reparte regalos en Navidad: carros fúnebres y un crematorio

Madrid/La Navidad ha estado, paradójicamente, envuelta en un halo mortuorio en Cuba. Al menos en lo que a información se refiere. Si el mismo día de Nochebuena, la prensa estatal difundía imágenes de Miguel Díaz-Canel conociendo los nuevos vehículos eléctricos para los servicios necrológicos, para la Navidad se reservaba el anuncio de la construcción del nuevo crematorio de Sancti Spíritus. Ambos hechos han sido vistos por muchos como símbolos de un régimen en estado terminal, aunque la necesidad de mejorar el sector es una evidencia en los últimos años.

“Muy necesario servicio para los habitantes de esta provincia. Solo insistir en el cumplimiento estricto de todas las regulaciones medioambientales establecidas para no contaminar con sus gases y olores nocivos por su ubicación con respecto a los vientos predominantes y el área industrial limpia y zona residencial existente”, pedía un comentarista al hilo de la noticia del crematorio espirituano.

No estarán tan felices, eso sí, los pacientes de VIH, que sigue sus tratamientos antirretrovirales en el sanatorio conocido como La Rosita, junto al que se levantará la nueva incineradora para cadáveres y restos óseos, por más que Yoel Aquiles Martínez, director provincial de Servicios Necrológicos, habla de un embellecimiento del entorno gracias a las labores de desbroce, limpieza y recogida de escombros y la siembra de zonas verdes en los alrededores.

“Por suerte, se nos aprobó el proyecto utilizando una instalación que perteneció a la Dirección de Salud y desde hace años estaba subutilizada, por lo que se puede avanzar sobre lo construido para dar forma a lo que será el crematorio”, dijo, al explicar que se están realizando estas tareas desde noviembre y pronto comenzarán las obras de construcción, que han supuesto una inversión superior a los 25 millones de pesos.

El horno y la chimenea llevan mucho tiempo en los almacenes de la entidad y, por fin, comenzarán a instalarse cuando se cumplan tres años desde que se anunció. La historia se remonta a enero de 2023, cuando las autoridades aseguraron que Sancti Spíritus dejaría de ser una de las cuatro provincias cubanas sin crematorio de cadáveres. Las discusiones con los técnicos por el lugar adecuado para ubicarla han empantanado la obra, algo que la crisis económica tampoco ha favorecido.

“Estamos hablando de un horno que funcionaría con gas, el cual no desprende partículas al medio ambiente, pues lleva en su torre dos quemadores: uno debajo en lo que sería la estufa y el otro en la parte alta de la chimenea, por lo que el riesgo de contaminación y el hedor son nulos”, afirma el funcionario.

El crematorio tendrá electricidad con paneles solares “para que funcione las 24 horas”, afirma la nota, publicada en Escambray, aunque hasta la fecha –por la falta de baterías– no se ha conseguido acumular energía fotovoltaica en Cuba. También han explicado que habrá capilla para actos religiosos, un jardín de flores, cafetería y almacenes, entre otras cosas.

Hasta que el nuevo crematorio no funcione, los espirituanos deberán seguir yendo a Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara, Cienfuegos o Matanzas para una incineración, algo que, como precisa la nota, “implica un alto costo por concepto de transportación”. La escasez de carros fúnebres ha sido un tema en sí mismo durante los últimos años en la Isla, donde se está recurriendo incluso a solicitar a empresas estatales, como Etecsa, que trasladen a los fallecidos en sus vans. El aumento de la mortalidad por las arbovirosis ha dadola puntilla a esta situación de falta crónica de vehículos.

El pasado julio, el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, anunció que el Gobierno tenía previsto adquirir al menos 120 autos destinados a los servicios fúnebres. De ellos, 50 debían ser para La Habana y 50 para otras cinco provincias: 20 a Santiago de Cuba, 10 a Holguín y otros tantos a Camagüey, cinco a Villa Clara y otros cinco a Ciego de Ávila. Los restantes quedaron entonces sin especificar.

Vinculado o no a ese anuncio, este miércoles Díaz-Canel visitó la empresa SERVI AXESS, una mipyme estatal de la Empresa Comercializadora AXESS, integrada en el Ministerio del Transporte, donde estaban los 15 vehículos eléctricos que pronto formarán parte de la flota habanera para transportar fallecidos. El nuevo servicio necrológico “incluye un esquema de abastecimiento energético mixto, mediante paneles solares para respaldo de carga y alimentación convencional en puntos habilitados, buscando garantizar continuidad operativa aun frente a interrupciones”, informó la prensa.

La empresa llega, afirman, para formar parte de un sector en el que la iniciativa privada no ha mostrado mucho interés, aunque hay infinitas necesidades por cubrir. La falta de ataúdes, los problemas en las cámaras frigoríficas, la escasez de adornos florales… todo ello añade, al dolor por el fallecimiento de un ser querido, el inconveniente de tener que buscar la solución a los problemas y el sufrimiento por no poder dar una despedida digna a un familiar o amigo.

“Es un momento difícil para la familia, tener un familiar fallecido y que no haya carrozas fúnebres para su traslado desde el hospital a la funeraria y de ahí al camposanto”, lamentaba un usuario en redes. “He vivido ese desagradable momento. Luego, a la hora de sacar el féretro de la funeraria, te dicen que no hay carroza fúnebre y que están gestionando con organismos para que colaboren. Y una hora después aparece un camión y así se traslada. Luego ese camión muy grande no puede maniobrar por el interior del cementerio, pues las calles son estrechas. Entonces, estás obligado a cargar a hombros por más de 300 metros, por senderos angostos”.