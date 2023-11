"No hay diésel en ningún lugar", se quejan los taxistas cubanos

La lucha por un hueco en un almendrón se ha hecho más evidente los últimos días. Los choferes pasan de largo ante las eternas colas de los servicentros, porque lo único que tienen es gasolina. "No tenemos donde comprar, no hay diésel en ningún lugar", asegura un taxista a 14ymedio.

La situación del combustible, lejos de lo que el pasado lunes afirmó Miguel Díaz-Canel y como comprobó este diario, no se ha solucionado. Tras las vacas gordas de septiembre, con el envío desde Venezuela de 86.000 barriles por día (bpd) de crudo, fueloil, gasóleo y gasolina, octubre ha traído las vacas flacas. Según los datos de Reuters, Caracas envió a su aliado político apenas 32.000 bpd el mes que acaba de finalizar, aunque es cierto que la carga de dos petroleros (uno con 300.000 barriles de crudo y el otro con 320.000 de fueloil), que llegaron a Cuba a principios de octubre, fue contabilizada en los datos de septiembre.

Los datos de exportación son malos de manera global para la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que envió apenas 700.000 bpd de crudo y sus derivados, frente a los 812.000 bpd del pasado mes. En lo que a derivados y otros petroquímicos respecta, el descenso también es fuerte. De las 324.000 toneladas métricas del pasado mes se ha bajado a 228.500 en octubre.

En este caso, la caída se debe principalmente a la falta de diluyentes y a los cortes de energía. Hace apenas tres días, además, trascendió el desplome de la capacidad de refinar de la planta de Paraguaná, que procesaba diariamente 955.000 barriles por día y, tras un incendio y la falta de materia prima, solo logró 94.000 barriles este lunes, un 10% de lo habitual.

De las cuatro unidades que acoge esta refinería, una de ellas sufrió un incendio el sábado en el que no hubo que lamentar daños personales, pero ha reducido drásticamente la producción. De ella salen habitualmente 30.000 bpd, según fuentes de Reuters, que sostuvieron que ya se estaba trabajando "en condiciones inseguras y con fugas de diésel antes del incendio". Además, los bajos inventarios de crudo obligaron a parar una de las unidades de otra refinería vecina, la de Amuay.

La situación ha conducido a un mal mes en las cuentas de Pdvsa, que volvió a enviar a China la mayoría del petróleo producido. La cantidad no se ha especificado, pero sí trascendió lo enviado a EE UU, que recibió 178.290 bpd, mucho más que los meses anteriores. Gracias a la licencia obtenida por Chevron del Departamento de Estado, Venezuela envió 147.000 bpd en agosto y 145.000 bpd en septiembre. Ahora, la cantidad aumentó en un momento en que la tensión política vuelve a subir entre ambos países.

El mes pasado, Washington alivió de forma amplia las sanciones a los sectores petrolero y aurífero de Venezuela, autorizando al país a exportar crudo, combustible y gas libremente durante seis meses. La suspensión de las sanciones estaba sujeta a los acuerdos de Barbados, firmados entre el chavismo y la oposición con EE UU, la Unión Europea y Canadá como garantes, con los que se intenta promover unas elecciones presidenciales limpias.

"El Tesoro está preparado para modificar o revocar autorizaciones en cualquier momento, en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos", dijo el Departamento encargado de la medida.

Ahora, cuando el chavismo intenta boicotear la elección de Maria Corina Machado como candidata de la oposición alegando que fue inhabilitada, EE UU afirma que tomará medidas "si Maduro y sus representantes no cumplen los compromisos en el marco de la hoja de ruta electoral". Mientras, por su parte, Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano, sostiene que es Washington quien no cumple con su parte, pese a que no ha trascendido pacto alguno entre ambos países.

En medio de estas turbulencias, y con Venezuela comprando combustible fuera de sus fronteras, Cuba continúa recibiendo de forma gratuita, con altos y bajos, las cantidades acordadas entre Hugo Chávez y Fidel Castro hace 23 años, estimadas en un promedio de al menos 55.000 bpd.

Además La Habana sigue recibiendo importantes cantidades de sus renovados proveedores, Rusia y , sobre todo, México, que se ha convertido ya en su segundo suministrador, aunque actualmente Pemex estudia cómo comerciar con la Isla para no incurrir en sanciones después de enviar unos 3.510.000 de barriles de combustible, con un valor de 258,8 millones de dólares desde marzo de 2023 y, en su mayoría, bajo el concepto de "donación".

