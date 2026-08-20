Dipirona, hidrocortisona o ranitidina: la farmacia privada de Regla alivia la escasez crónica del sector estatal

El decreto del pasado 28 de julio sobre las actividades autorizadas prevé que los particulares pueden pedir una licencia para vender medicinas

La Habana/Lo que ha corrido en redes como la pólvora como “la primera farmacia privada” en La Habana es, en realidad, una tienda particular en el municipio de Regla que lleva vendiendo medicamentos dos años. El video difundido por usuarios y medios independientes, aseguró a 14ymedio un empleado, les ha traído “más problemas que beneficios”.

El establecimiento, situado en la calle Martí, entre Albuquerque y Agramonte, tiene una primera sala donde se ofertan artículos de aseo y maquillaje y prendas de ropa, y una segunda donde está el despacho de medicinas. Se trata de un mostrador pequeño, que sin embargo muestra anaqueles bien surtidos. En ellos no solo se encuentran fármacos –como dipirona, hidrocortisona o ranitidina–, sino todo tipo de remedios medicinales y vitaminas. En ningún lugar figura el nombre de la tienda, ni hay manera de saber a quién pertenece.

De un auto reluciente, importado en 2023 según la etiqueta que podía verse en el parabrisas, varios trabajadores bajaban cajas y cajas. / 14ymedio

La afluencia, según observó este diario, es alta. Tan solo en un lapso de minutos del pasado martes, entraron una decena de clientes. A uno de ellos lo mandaron regresar otro día, porque se encontraban “desempaquetando”. En efecto: de un auto reluciente, importado en 2023 según la etiqueta que podía verse en el parabrisas, varios trabajadores bajaban cajas y cajas, que iban acomodando en una suerte de almacén. Al menos se contaban medio centenar.

En cuanto a los precios, no son para cualquier bolsillo. Vitaminas a 2.000 pesos, una tableta de pastillas a 1.000 y un simple sobre de té a 100 pesos, son algunas de las muestras. Los clientes, sin embargo, no protestan. “Son precios caros, sí, pero como están en todos lados, por la izquierda, en la calle”, indicaba una compradora este jueves. “Esto por lo menos es una tienda y es legal”.

Al menos se contaban medio centenar que los trabajadores fueron acomodando en una suerte de almacén. / 14ymedio

Dado que lleva tiempo funcionando, sin embargo, no está claro si ya tiene la licencia gubernamental oportuna. Las farmacias, junto con el transporte y la energía, forman parte de la lista de negocios abiertos a los privados como parte de las medidas anunciadas en junio para flexibilizar la economía, pero se necesita autorización expresa, de acuerdo al decreto publicado en la Gaceta Oficial el pasado 28 de julio.

Supone, en cualquier caso, la formalización de todo un mercado que intenta paliar la escasez crónica del sector estatal, que tiene sus farmacias desabastecidas y a sus pacientes sin los tratamientos oportunos.