Un diplomático cubano implicado en la compraventa ilegal de divisas

Emilio Pevida Sánchez, hijo del teniente coronel de la inteligencia y embajador Emilio Pevida Pupo, se dedica a estas actividades con un socio en EE UU

Madrid/La casualidad ha querido que coincidan el día en que Cuba alerta de la compraventa ilegal de divisas con lazos en el exterior y la información de que un diplomático del régimen se dedica a este tipo de negocio en la Isla con un socio en EE UU. Según Martí Noticias, Emilio Pevida Sánchez, hijo del teniente coronel de la inteligencia y embajador Emilio Pevida Pupo, realiza estas actividades y las transacciones pasan por una cuenta en Zelle en la que aparece su foto.

Martí Noticias ha intentado realizar una de estas operaciones para conocer directamente el negocio. De acuerdo con su investigación, el número que promociona la oferta bajo el mensaje “Remesas activas desde EE UU y Europa para Cuba” está registrado en Etecsa a nombre de Pevida Pupo, actual embajador en Mongolia.

El medio, con sede en Miami, identificó a Emilio Pevida Sánchez como la persona que responde a los mensajes de WhatsApp. En el contacto, el hijo del funcionario facilitó un teléfono de EE UU registrado a nombre de Reinier Gómez Hernández, receptor de las transferencias. Además, da todo tipo de indicaciones entre las que destaca la de evitar poner Cuba o cualquier otra palabra que remita a ella en la referencia del envío de dinero. “Es muyyyyy importante”, puntualiza.

También especifica que está prohibido llamar o escribir a ese número, arriesgándose a perder el dinero si no se cumple el requisito.

Reinier Gómez Hernández, el titular de la cuenta a la que se envían los fondos, vive en Indiana, después de que en 2024 llegó a EE UU como solicitante de asilo. Actualmente está tramitando su residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.

Ni él ni Pevida Sánchez respondieron a las llamadas de Martí Noticias para conocer su versión.

Represores cubanos tiene en su lista negra a Pevida Sánchez. De acuerdo con su ficha, es “un bien entrenado oficial de la Dirección de Inteligencia de Cuba que se encontraba en Siria apoyando al régimen terrorista de Bashar Al Assad, y huyó a Beirut, Líbano, cuando los rebeldes entraron en Damasco y derrocaron a Assad el 7 de diciembre de 2024”. Hasta ese momento, formaba parte de la delegación como tercer Secretario y segundo jefe de misión.

En la comitiva que salió desde Damasco había otros representantes internacionales, como el embajador de Brasil, André Santos, que contó a la prensa de su país que varios individuos armados invadieron la residencia diplomática de Cuba rompiendo una ventana y amenazaron con llevarse objetos. En la huida a Beirut, una milicia armada se enfrentó a ellos para tratar de evitarles la salida, aunque finalmente lo lograron. De acuerdo con la información, Pevida Sánchez escribió en sus redes sociales: “La verdad (es) que hemos pasado un infierno, pero seguimos en combate y guapeando”.

Después de que Martí Noticias intentara contactar con él, Pevida Sanchez restringió todas sus cuentas en redes, donde acumulaba infinidad de mensajes de apoyo al régimen cubano y se podía ver que tenía lazos con muchos pequeños empresarios. El medio ha hablado con Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, quien ha investigado a los Pevida y considera que el hijo “es un oficial de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba, altamente entrenado y preparado por la Seguridad del Estado para cualquier tipo de misión”.

En el programa Hablemos Cuba de este miércoles, la fiscal Yudenia San Miguel recordó que el Código Penal se aplica con dureza a quienes participan en este tipo de negocios. Concretamente, el tráfico ilegal de moneda nacional y divisas está penado con entre dos y cinco años de privación de libertad que pueden ser hasta ocho si se forma parte de una red organizada, como es el caso. También explicó con profusión que el uso de WhatsApp, Telegram o Facebook para organizar el canje ilegal se considera una agravante.