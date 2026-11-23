El ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, recibió este domingo en el aeropuerto a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La agenda de su estancia hasta el martes contempla encuentros con autoridades locales y un recorrido por centros asistenciales y científicos

La Habana/El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó este domingo a Cuba para una visita de tres días, informaron medios estatales.

Ghebreyesus declaró que viene a Cuba dispuesto "a escuchar y conocer de primera mano la realidad" de la Isla, y que su visita le permitirá evaluar la situación para determinar "qué puede hacerse para brindar apoyo y movilizar la solidaridad internacional".

Esta visita de Ghebreyesus a Cuba, la segunda desde 2018 como director de la OMS, tiene lugar en el contexto de grave crisis económica y energética que padece la Isla y que impacta los servicios básicos y en particular al sector de la salud.

El marzo pasado, el directivo declaró que la situación en el país "es profundamente preocupante, ya que el país lucha por mantener la prestación de servicios de salud en un momento de gran inestabilidad, lo que ha derivado en una escasez de energía que está afectando al ámbito sanitario".

El marzo pasado, el directivo declaró que la situación en el país "es profundamente preocupante, ya que el país lucha por mantener la prestación de servicios de salud"

Ghebreyesus citó entonces informes que se referían a las dificultades en los hospitales cubanos para mantener los servicios de urgencias y de cuidados intensivos.

En ese sentido señaló que "si bien los esfuerzos de Cuba por restablecer el suministro eléctrico resultan alentadores, la salud de la población –y los servicios que la sustentan– no pueden quedar a merced de la inestabilidad energética ni de la geopolítica".

El biólogo e inmunólogo etíope aludía al recrudecimiento de la profunda crisis económica desde que Estados Unidos comenzó a aplicar el pasado enero una política de "máxima presión" contra la Isla, con un cerco petrolero y una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos.

Las autoridades denuncian que la situación afecta directamente el sector de la salud, tanto en el funcionamiento de los servicios y equipos médicos, los planes de vacunaciones y las intervenciones quirúrgicas, y que además incide en la falta de medicamentos, y recursos necesarios para proporcionar la asistencia sanitaria.

Desde marzo, Naciones Unidas ha buscado alternativas para lograr llevas conbustible a Cuba por razones humanitarias, ya que tiene dificultades para distribuir sus donativos por ese motivo. En agosto, el secretario general, António Guterres, dijo que trabajaba con “varios países interesados” para ello. Era el máximo representante en pronunciarse hasta ese momento, aunque ya lo habían hecho otros.

Francisco Pichón, coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, contó en varias entrevistas que se estaba negociando con EE UU para lograr el combustible necesario para mover miles de recursos en ayuda humanitaria que descansaban en los almacenes por no poder transportarlos.

Francisco Pichón, coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, contó en varias entrevistas que se estaba negociando con EE UU para lograr el combustible

“Hasta este momento, no ha habido una solución”, dijo en julio, aunque afirmó que se pudo comprar cantidades pequeñas a través del sector privado. “No es suficiente para la implementación de nuestro plan de acción, pero sí nos ha permitido mover muchos contenedores”, agregó el funcionario, que insistió en que era necesaria una acción más amplia.

El director de la OMS fue recibido a su llegada a La Habana por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la OMS, Mario Cruz.

La agenda de su estancia hasta el próximo martes contempla encuentros con autoridades locales y un recorrido por centros asistenciales y científicos, según informes de medios locales.