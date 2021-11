Sin disculparse, Mailchimp desbloquea las cuentas de los medios independientes de Cuba

El bloqueo repentino y sin aviso previo de la plataforma de difusión Mailchimp contra los medios independientes vinculados a Cuba ha sido levantado sin explicación de parte de la empresa estadounidense. Aunque se sospecha que la decisión de cerrar las cuentas fue por temor a posibles sanciones derivadas del embargo, la compañía no ha comentado esos vaivenes que han afectado a sus clientes, entre ellos, 14ymedio.

Nuestro equipo logró contactar con la plataforma el miércoles 10, cinco días después de detectar el cierre de la cuenta y de mandar varios correos al soporte técnico que no obtuvieron respuestas. El viernes día 5 de noviembre, cuando se intentó enviar el boletín de noticias que reciben miles de lectores y seguidores desde hace tres años, la página indicaba que no existía ninguna cuenta vinculada al correo y contraseña introducidos.

La empresa editora de 14ymedio tiene su sede en España debido a la imposibilidad de registrar un diario independiente en Cuba, por lo que no debería haberse visto afectada por esta situación

Ante la decisión arbitraria de la plataforma y la imposibilidad de contactar con ella, publicamos una nota que surtió efecto, puesto que obtuvimos una respuesta indicando que la cuenta había sido suspendida en aplicación de los términos legales. En ellos se indica que para poder disfrutar del servicio es imprescindible, entre otras condiciones, no tener residencia o sede en "Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o cualquier otro territorio que esté sujeto a un embargo del Gobierno de EE UU, o que haya sido designado por él como país que apoya al terrorismo".

La empresa editora de 14ymedio tiene su sede en España debido a la imposibilidad de registrar un diario independiente en Cuba, por lo que no debería haberse visto afectada por esta situación. Mailchimp solicitó a este diario la documentación que acreditara la residencia fuera de Cuba y, tras el envío de los papeles, procedió a restablecer el servicio.

Aunque 14ymedio estuvo al menos ocho días sin poder acceder a su cuenta, con las bases de datos retenidas en la plataforma y sin poder enviar su tradicional boletín, la empresa ha cobrado este miércoles el importe íntegro de este mes de servicio al diario.

Otros afectados por estas medidas fueron Periodismo de Barrio y AM:PM, y ambos confirman a 14ymedio que pudieron recuperar sus cuentas, aunque en su caso no tuvieron que documentar nada.

"Yo no llegué a mandar nada porque no me dio tiempo –explica Elaine Díaz, de Periodismo de Barrio. "El lunes enviaron un documento diciendo que ya había sido revisada la situación y que la cuenta estaba ya lista para ser utilizada". Díaz se topó inicialmente con el mismo problema, la complicación para contactar con el servicio que, una vez suspende una cuenta elimina la posibilidad de que contactes con el servicio de atención al cliente más eficiente, al que solo se puede acceder desde el propio espacio contratado.

Díaz cuenta que recurrió a El Toque. El medio independiente cubano tiene su sede en Polonia y no se vio afectado por el inconveniente, por eso, a través de su cuenta, establecieron contacto con el asesor que le indicó la forma de proceder para el envío de la documentación. Díaz cree que Mailchimp procedió a hacer, finalmente, una revisión general de las cuentas de los medios relacionados con Cuba, ya que en su caso el servicio fue recuperado sin tener que hacer nada.

"Creo que es un resultado de la presión que se ejerció en redes porque no le encuentro otra justificación", sostiene, aunque desde 14ymedio se descarta una reacción suficiente para forzar a la empresa a cambiar su política

"Creo que es un resultado de la presión que se ejerció en redes porque no le encuentro otra justificación", sostiene, aunque desde 14ymedio se descarta una reacción suficiente para forzar a la empresa a cambiar su política.

Rafa G. Escalona, de AM:PM, también confirma que su cuenta ha sido recuperada pero, en su caso, han declinado seguir con la plataforma estadounidense. "Nosotros escribimos inmediatamente y no tuvimos noticias en dos semanas, hasta ayer, diciendo que lo habían reactivado, pero nosotros nos movimos ya de plataforma. Lo que más me incomoda fue la manera tajante y sin notificar en la que lo manejaron. Todo muy arbitrario, como mismo te lo quité te lo devuelvo, no me parece, ya tenemos bastante arbitrariedades en nuestras vidas", alega.

Elaine Díaz, en cambio, considera que el movimiento es positivo finalmente. "Que Mailchimp haya actuado así es algo bueno, porque implica entonces que van a empezar a asumir políticas específicas hacía organizaciones independientes que está bien. Al final, si bloqueas a todo un país estás afectado también a la sociedad civil y es mejor que se establezcan responsabilidades individuales y no colectivas".

La plataforma Mailchimp, usada a nivel mundial para gestionar y automatizar el envío de correos electrónicos, había dejado a sus usuarios cubanos sin el servicio que utilizan para enviar boletines de información a pocos días de la Marcha Cívica del 15N. ¿Coincidencia? En cualquier caso, el servicio fue finalmente restablecido justo a tiempo para que los medios independientes pudieran contar cómo el régimen desplegó sus fuerzas represivas para impedir el derecho constitucional de sus ciudadanos de manifestar su inconformidad en las calles cubanas.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.