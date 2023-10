Se disparan las importaciones de pollo de EE UU y hasta el Ejército cubano lo vende en sus mercados

La llegada del pollo estadounidense a Cuba se ha multiplicado hasta tal punto que el sábado desembarcaba en el mismísimo mercado del Ejército Juvenil del Trabajo de Nuevo Vedado, el agro de las Fuerzas Armadas cubanas. En agosto, las importaciones desde EE UU registraron cifras de récord absoluto, tanto en cantidad como en millones de dólares.

Con 35.117,1 toneladas, la cifra es muy superior a la más alta de los últimos cinco años, registrada en diciembre de 2022, cuando llegaron a la Isla 30.883,8. Aunque el precio bajó un 14,6% con respecto a julio, cuando el kilo de pollo costaba 1,23 dólares, el volumen es tan alto que las ventas totales de EE UU alcanzaron los 37,08 millones de dólares. Es más del 90% de todas las importaciones del país vecino realizadas por Cuba ese mes, que subieron a 39,91 millones de dólares.

"La inefectiva política económica oficial hace que las mipymes, lejos de contribuir a la producción nacional de la principal proteína animal consumida en Cuba, parecerían estar reforzando la dependencia importadora", ha señalado el economista cubano Pedro Monreal en su cuenta de X (Twitter). Su diagnóstico de la situación es contundente. "Esa alta dependencia importadora es un riesgo para la seguridad alimentaria", considera.

Las cifras analizadas por Monreal tienen como fuente el Departamento de Agricultura de EE UU, y suponen en conjunto las compras que hacen el Estado y un nuevo actor económico, las mipymes. Durante los ocho primeros meses del año, Cuba compró 198.706 toneladas de carne de pollo por valor de más de 207.000 millones de dólares.

Los datos del Índice de Precios al Consumidor no destacaron el costo del pollo en los mercados oficiales cubanos en agosto, pero el mes precedente era, curiosamente, uno de los productos que más contribuyó a frenar la subida de la inflación. En julio, la carne de ese ave bajó un 3,8%, una caída de los precios que la mayoría de expertos atribuyeron al aumento de la oferta, gracias a los privados, cuya repercusión también se ha notado en otros alimentos importados, el aceite entre ellos.

La carne de pollo ha recuperado poco a poco su presencia en Cuba y ya no es tan frecuente su falta, aunque en redes sigue el desesperado intercambio entre quienes intentan comprarlo a unos 250 pesos la libra, y quienes ofrecen cajas de 15 kilos o más. La peor parte es, sin duda, la ausencia casi absoluta de producción nacional.

Este lunes, Cubadebate dedica un amplio reportaje a la escasez de otro producto vinculado a este: el huevo. El texto recoge los pésimos datos que la prensa provincial ha ido ofreciendo en semanas precedentes –y de los que este diario se ha hecho eco– sobre la mala alimentación y vejez de las gallinas, que, en consecuencia, ponen poco.

El medio oficialista recuerda que se ha intentado paliar la escasez con gallinas semirrústicas y codornices, pero que es completamente insuficiente para alimentar al país. Lo más desalentador es que no hay ninguna propuesta ni solución. "Es una cadena en que la población observa cómo el precio sigue aumentando a la par de los revendedores y la especulación, y no parará mientras la industria no sea incapaz de suplir la demanda", señala.

