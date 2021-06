"El dólar es el dólar, hay que esperar a ver qué pasa en Cuba"

Mientras se acerca la fecha del 20 de junio, a partir de la cual ya no se podrá depositar dólares en efectivo en los bancos, las dudas crecen entre los cubanos a la hora de comprar divisas. En los grupos de Telegram donde se ofrece cambio de monedas, el euro oscila entre los 80 y los 85 pesos y el dólar ronda los 60 pesos, pero pocos usuarios se atreven a dar el paso ante la incertidumbre creada por la decisión del Gobierno.

"Una cosa son los anuncios y otra la realidad. No se está vendiendo ni comprando nada", asegura a 14ymedio Alejandro Medina, un trabajador privado de 41 años. "Yo puse un anuncio hace como cuatro días en el grupo donde siempre resuelvo para ver si vendía 100 dólares a 60 pesos y nada, nadie me ha escrito. Todo el mundo está aguantado, hay mucha incertidumbre". Esperan, dice Medina, a ver qué pasa el fin de semana.

"Los cabezones (dólares) cayeron en desgracia", lamenta Papito, un cambista ilegal que, en apenas unas horas, fue contactado por una decena de clientes que querían deshacerse de sus dólares

Es la recomendación también de los "profesionales" del gremio. "Los cabezones (dólares) cayeron en desgracia", lamenta Papito, un cambista ilegal que, en apenas unas horas, fue contactado por una decena de clientes que querían deshacerse de sus dólares. "Les dije que no se volvieran locos y esperaran, a mí no me interesa comprarlos ahora, pero el dólar es el dólar, hay que esperar a ver qué pasa".

Con el rostro enorme de los padres fundadores de Estados Unidos, los más modernos billetes de dólar se han ganado en los últimos años en Cuba el apodo de "cabezón" para distinguirlos de las series anteriores, con la figura central más pequeña. El sobrenombre se suma a una larga lista de apodos que incluye "verdes", "fulas" y "moneda del enemigo".

La moneda de la Unión Europea, candidata a ocupar el trono de la divisa estadounidense, es vista con recelo. "El euro no es tan conocido aquí, tiene otro tamaño, algunos billetes ni siquiera me caben en la billetera", lamenta Papito, que bromea: "Vamos a tener que pasar un curso acelerado para aprender a distinguir los euros buenos de los falsos".

La dificultad no la tienen solo los cambistas informales. "Hay muchas aplicaciones de envío de comida a domicilio que el cliente puede elegir sin ver el costo total de la compra en pesos cubanos o en dólares, incluso pagar en efectivo con una moneda o con otra. ¿Ahora van a tener que rediseñar toda la aplicación?", se cuestiona Yunieski, mensajero de uno de estos servicios de entrega a domicilio.

"Por lo menos con los dólares ya la gente sabía que si estaba el viejito arrugado y medio calvo era de 100 y que si te tocaba el de la barba entonces era de 50", ironiza, "pero ¿quién sabe nada de puertas ni monumentos europeos? Habrá que ponerse a estudiar".

Eso sí, Yunieski prefiere el euro al peso convertible, ya en extinción en el país. "No acepto propinas en chavitos porque si no después tengo que pasarme tremendas horas en la cola del banco para cambiarlo. En euros, libras esterlinas y yenes, todas las que el cliente quiera darme", sentencia.

Ya desde hace meses, en cualquier caso, es casi imposible comprar cualquier divisa extranjera en un banco de la Isla. Un joven cubano que prefirió el anonimato contó a este diario que un día en el banco vio a la cajera guardando en una gaveta "tres grandes fajos de billetes" en euros y en dólares. Él, que quería cambiar pesos cubanos, le preguntó por qué no le vendía de esos mismos billetes. "No tenemos disponibilidad", respondió la cajera sin inmutarse. Sin cejar en su empeño, el muchacho le preguntó que cuándo pensaban vender dólares y euros. "Los puede comprar en la calle", aconsejó la empleada estatal.

A la vez que el Estado impone férreo control de las operaciones en divisas, en algunos bancos ya se ha vuelto un negocio redondo el cambio de moneda libremente convertible (MLC) por la izquierda.

Así lo explica a 14ymedio un joven programador informático de 28 años que tiene una cuenta en el Banco Metropolitano de La Habana en la que puede recibir moneda extranjera mediante transferencia y que le permite disponer de una tarjeta magnética para comprar en las tiendas en MLC.

Según explica, ha logrado tener un contacto en la sucursal bancaria donde tiene abierta su cuenta en divisa y ahí un empleado, a cambio de recibir un porcentaje del dinero total transferido, le avisa el momento en que la caja contadora o en la bóveda ha acumulado la cantidad de euros disponibles que quiere extraer.

Mientras tanto, si un usuario común y corriente se dirige al banco y pide extraer 100 euros de su cuenta en MLC, seguirá recibiendo la misma respuesta de los últimos meses: "Lamentablemente ahora no tenemos en depósito esa cantidad".

Los bancos modificarán su horario este fin de semana "para garantizar los depósitos en efectivo en dólares estadounidenses", informa este viernes la prensa oficial. El Banco Metropolitano abrirá el viernes y el sábado de 8:30 am a 3:30 pm y el domingo, de 8:30 am a 12:30 pm, y el Banco de Crédito y Comercio y el Banco Popular de Ahorro, el viernes, de 8 am a 3 pm; el sábado, de 8 am a 11 am, y el domingo, de 8 am a 12 pm.

