Dos nuevos crímenes machistas en Cuba: una mujer de 35 años y una joven de 16

La violencia machista no se detiene en Cuba. Faltando apenas unos días para finalizar el año, los feminicidios de Yailén Matamoros y Melani García se suman a la lista de 82 mujeres asesinadas en lo que va de 2023.

Matamoros, de 35 años cumplidos en noviembre, fue asesinada por su ex pareja en San Antonio de los Baños, quien la apuñaló 33 veces, contó a 14ymedio Caridad, una vecina de la barriada. El presunto agresor, del que no se conoce su identidad, llegó alrededor de las 11 de la noche a casa de la víctima , prosigue. Según la fuente, "al parecer (su ex pareja) se percató de que ella tenía otra relación" y la atacó con un arma blanca.

El youtuber cubano Niover Licea también denunció que el agresor de Matamoros "había estado preso" anteriormente, y que cometió el crimen frente al hijo de 10 años de la víctima. Tras apuñalar a su ex pareja, el feminicida murió en circunstancias que varían según las fuentes: se suicidó, asegura una vecina, mientras otra versión señala que un familiar de la víctima le dio muerte.

La vecina de Matamoros también señaló que la mujer fue llevada aún con vida al hospital. "Estuvo siete horas luchando por su vida. Los médicos hicieron lo que pudieron, le realizaron transfusiones, pero fueron 33 puñaladas", lamenta.

También se supo este lunes que Melani García, de apenas 16 años, fue asesinada el pasado sábado en La Habana. Una publicación de un familiar de la adolescente señalaba a un hombre cuya identidad responde a las iniciales de P.J.S. como el presunto agresor, pero no confirmaba el vínculo del agresor con la víctima.

Otro supuesto familiar de Melani García alegó en Facebook que, además de P.J.S., también estaban involucrados en la muerte de la joven el padre del agresor y "un primo". "No tuvieron piedad con esa pobre niña", señalaba la publicación, que revelaba además que la víctima era madre de un niño de dos años.

El asesinato machista no está tipificado en el Código Penal y no existen refugios y sistemas de rescate para las mujeres y sus hijos en peligro.

La Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, informó el pasado sábado que desde 2020 y hasta el cierre de octubre de 2023 en la Isla se han reportado 117 hechos de muerte violenta de mujeres. Se mencionó que las provincias de Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo presentan los mayores índices de casos.

Durante el VII Pleno del Partido Comunista también se indicó que el Observatorio de Cuba sobre la Igualdad de Género, creado en 2021, fue actualizado con el Manual de usuarios, para favorecer la navegación por la web. La secretaria general de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle Boué, aceptó que sigue sin existir un sistema público de información estadística sobre el tema.

