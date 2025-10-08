La Duma rusa ratifica el acuerdo intergubernamental de cooperación militar con Cuba

La Isla es una de las principales fuentes de combatientes extranjeros en la guerra de Ucrania, denunció el Departamento de Estado de EE UU

Moscú/La Duma rusa (Cámara de diputados) ratificó este martes en sesión plenaria el acuerdo intergubernamental de cooperación militar con Cuba, justo cuando Estados Unidos denuncia la masiva participación de mercenarios cubanos en la guerra de Ucrania.

"Ratificar el acuerdo entre el Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno de la República de Cuba sobre cooperación militar firmado en la ciudad de La Habana el 13 de marzo de 2025 y en la ciudad de Moscú el 19 de marzo de 2025", señala el documento presentado al Legislativo por el Gabinete de ministros de Rusia.

El Gobierno señaló que la ratificación de este documento "garantizará las bases legales necesarias para definir los objetivos, direcciones y formas de cooperación militar bilateral" y reforzará el fortalecimiento y desarrollo de las relaciones entre Rusia y Cuba en la esfera militar.

"Después de Corea del Norte, Cuba se ha convertido en la mayor fuente de mercenarios extranjeros para el ejército ruso"

Esta ratificación tiene lugar días después de que el Departamento de Estado de EE UU distribuyese a sus diplomáticos un memorando interno en el que denuncia que entre 1.000 y 5.000 cubanos han sido reclutados como mercenarios para el Ejército ruso, convirtiendo a Cuba en una de las principales fuentes de combatientes extranjeros.

"Después de Corea del Norte, Cuba se ha convertido en la mayor fuente de mercenarios extranjeros para el ejército ruso", afirma el memorando, que acusa a La Habana de haber "fallado en proteger a sus ciudadanos de ser utilizados como peones en la guerra ruso-ucraniana”.

En mayo pasado, la Asamblea de la Resistencia Cubana denunció en Miami (EE UU) que Rusia ha reclutado para la guerra contra Ucrania, con el apoyo del Gobierno de Cuba, hasta 20.000 cubanos, de los que entre 200 y 300 habrían muerto.

Cuba y Rusia, aliados tradicionales desde la época soviética, han impulsado en los últimos años su relación bilateral y aún más actualmente, cuando la isla vive su peor crisis económica en tres décadas, con escasez de bienes básicos y una espiral inflacionaria, acentuadas por las debilidades estructurales de su producción y los recurrentes fallos de su sistema eléctrico.