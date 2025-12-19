La economía cubana crecerá un 1% en 2026, a menos que EE UU intervenga en Venezuela

La Habana/Ante el Parlamento, reunido por videoconferencia en respuesta a la grave situación energética y epidémica que vive el país, los ministros intentaron presentar buena cara con el anuncio, este jueves, de que la economía nacional crecerá un 1% en 2026. Eso sí, precisó el encargado del sector, Joaquín Alonso Vázquez, ocurrirá a condición de que la situación no se agrave "por las acciones del Gobierno de Estados Unidos”, en una referencia implícita a las repercusiones que sobre la Isla tendría lo que pueda ocurrir en Venezuela.

Este optimismo contrasta con la previsión de un crecimiento del 0,1% anunciada para Cuba por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y, en cambio, les pareció poco a los diputados que señalaron que, si se cumplen las proyecciones oficiales, “en nada mejora la situación actual” y deja una brecha del 15% respecto al nivel de 2019. “No expresan las transformaciones que se requieren para revertir la crisis”, concluyó el presidente de la comisión, Félix Martínez Suárez, que lamentó la poca precisión en las cifras de inversión en turismo y producción de alimentos.

El turismo es uno de los ejes en los que, de manera pertinaz, continúa creyendo el ministro que hay potencial para que 2026 sea mejor que 2025, un año en el que hubo que “hacer frente a pagos priorizados”, dijo, citando entre ellos a la compra de alimentos y combustibles, la mejora del sistema electroenergético, los medicamentos y la defensa, con –admitió– resultados insuficientes. Y se quedó corto. Alonso pronosticó 2,2 millones de viajeros internacionales, y dijo que esto era un 15,8% más que lo previsto para 2025; sin embargo, la proyección para este año había sido de 2,5 millones, que se quedarán en 1,9, según se informó este jueves.

Las sanciones de EE UU sobre las misiones médicas hacen dudar de que se pueda aumentar el rendimiento de este apartado

El otro apartado en que el Gobierno sigue manteniendo sus esperanzas es la venta de servicios médicos, al que citó junto con el turismo como los dos más rentables, que en conjunto deben aportar 7.438 millones de dólares (357 millones más que en 2025). Las sanciones de EE UU sobre las misiones médicas hacen dudar de que se pueda aumentar el rendimiento de este apartado, que es el que mayores dividendos deja y permite compensar el enorme déficit de la balanza comercial, cuyos datos el ministro no detalla y que alcanzó 6.596 millones de dólares en 2024, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei).

Llama la atención que el Gobierno anuncie unas exportaciones de apenas 1.122 millones de dólares para 2026, muy por debajo de los 1.474 millones registrados en 2024 por la Onei. Y las previsiones para el sector privado no son una señales de buena salud económica, ya que se proyectan "exportaciones por alrededor de 40 millones de dólares e importaciones por unos 2,600 millones".

También sorprende el anuncio del ministro sobre la intención de exportar 30.000 toneladas de azúcar, cuando se sabe que Cuba ya no logra cubrir su propia demanda interior y está en la obligación de comprar grandes cantidades de este producto a Brasil, Francia e, incluso, EE UU. Las previsiones anunciadas por Alonso son aún peores que los datos que se manejaban hasta ahora a falta de información oficial: la próxima zafra alcanzará apenas para 229.500 toneladas de azúcar crudo y 15.000 de refino. Se trata, sin embargo, de un incremento en comparación con la de 2025, que fue, según el ministro, inferior de 102.200 y 11.900 toneladas, respectivamente. Se deduce que la zafra de este año fue de 130.400 toneladas, muy por debajo de las 147.652 que se habían estimado con los datos parciales disponibles.

Alonso no dijo cuánto se gasta en la importación de combustible, que con los alimentos se come la mayoría del presupuesto destinado a compras

Alonso no dijo cuánto se gasta en la importación de combustible –que con los alimentos se come la mayoría del presupuesto destinado a compras–, algo lógico debido a que es uno de los grandes secretos de Estado la manera en que se abonan esas compras. Solo explicó que para 2026 se prevé adquirir 7.547.000 toneladas, superior en 1.253.000 toneladas a lo estimado para 2025. Todo ello a pesar de que en la comisión correspondiente, Vicente de la O Levy dijo que el próximo será un año para “avanzar en la transición energética y buscar la independencia de los combustibles fósiles”. El ministro no dijo nada nuevo en su intervención, a excepción de que se invirtieron 1.100 millones de dólares en su área, gran parte de ellos en la reconstrucción no acabada de la Base de Supertanqueros de Matanzas. El ministro de Economía, por su parte, se comprometió a que el próximo año se alcance un 13% de energías renovables, con 51 parques fotovoltaicos, aunque no dijo con qué porcentaje se cierra el año. Ayer el primer ministro, Manuel Marrero, indicó que había sincronizados al sistema 41 de estas instalaciones.

Alonso auguró que en 2026 mejorará el transporte, con un volumen de carga de 30.450.000 toneladas –un 31% más que en 2025– y 923.635.000 pasajeros, superior en 67.400 al de este año. Mucho menos crecerá la circulación minorista de bienes y servicios, con 252.679 millones de pesos, solo un 1,3% más que el año actual.

En cuanto al sistema empresarial estatal, la previsión es que aumenten las ventas netas en 151.085 millones de pesos, y aunque no se dijo con respecto a qué cifra sí se advirtió de que eso suponía “una rentabilidad promedio de 15 centavos por peso de venta (similar al estimado al cierre de 2021)”, lo que deja al país en niveles de pandemia sin tener en cuenta la depreciación que ha sufrido la moneda nacional, especialmente esta semana, cuando oficialmente se devaluó un 70,73%, al subir el dólar 242%, “la mayor devaluación de una moneda en 2025 a nivel mundial”, según destacó el economista cubano Pedro Monreal.

Entre las inversiones, que serán de unos 173.662 millones de pesos el próximo año, destacan –dijo el ministro– los sectores de producción de alimentos, fábricas cementeras, plantas térmicas, fuentes renovables y agua, aunque no se dejará de destinar dinero al turismo. También se prevé terminar 5.370 viviendas en el sector estatal y comenzar la construcción de 3.790 unidades.

"El año 2026 persistirá como un escenario complejo para la economía cubana, con amenazas, tensiones y riesgos"

“El año 2026 persistirá como un escenario complejo para la economía cubana, con amenazas, tensiones y riesgos que debemos ser capaces de sortear con nuestros propios esfuerzos, los recursos disponibles, las reservas que debemos movilizar y las oportunidades que debemos identificar y gestionar”, dijo.

Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, explicó en la comisión el anteproyecto del Presupuesto del Estado, cuyo total asciende a 550.590 millones de pesos, un 6% más que el pasado año, de los que el 70% va destinado a gasto social. En su caso, sí pudo presumir de un dato: haber reducido el déficit fiscal, gracias al “sobrecumplimiento de la recaudación de ingresos y un control más eficiente de los gastos”, dijo. No obstante, la cifra ronda los 74.500 millones de pesos, lo que sigue siendo “alto”.

El dato no interesará a la población tanto como el anuncio del aumento del salario medio, que asciende a un 6%, una subida que sería positiva si la cantidad no fuera tan ridícula como 7.091 pesos mensuales, con los que apenas se puede comprar ya nada. Y mucho menos desde que un dólar ya se cambia formalmente por 410 euros, una tasa que es infinitamente más cercana a la de El Toque, acusado de terrorismo económico, que a la de 120 que hasta el miércoles tenía el Banco Central de Cuba.