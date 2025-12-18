La cifra de turistas en Cuba este año no llegará ni a dos millones

El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano.

Los ingresos del sector alcanzarán los 917,4 millones de dólares, casi un 25% menos de lo previsto

La Habana/El Gobierno cubano reconoció este jueves que el sector turístico atraviesa una situación compleja y que no va a cumplir sus pronósticos de ingresos y visitantes internacionales por unos 25 puntos porcentuales en cada caso.

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, hizo balance de la situación del antiguo motor de la economía nacional al intervenir ante la plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Según los cálculos de su departamento, los ingresos del sector alcanzarán los 917,4 millones de dólares, un 75,8% de lo previsto, y la cifra de visitantes rondará los 1,9 millones de personas, un 73,1% del estimado estatal para el conjunto del ejercicio.

De confirmarse, esta cifra de viajeros sería el peor registro anual del sector turístico cubano desde 2003, sin contar los tres ejercicios más afectados por la covid-19. En comparación, la isla atrajo unos 4,6 y 4,7 millones de visitantes en 2017 y 2018, respectivamente.

La Oficina Estatal de Estadística e Información informó recientemente que entre enero y octubre el país recibió un total de 1.477.892 visitantes internacionales, un 19,9% menos que en el mismo período de 2024.

La debilidad del sector turístico cubano, motor económico de la isla durante años, tiene como principales factores la grave crisis económica y energética que sufre el país —y que repercute en los servicios y la experiencia—, el recorte de rutas aéreas y las sanciones estadounidenses.

El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano, por su aporte al producto interno bruto y por la entrada de divisas que representa, que habitualmente figura entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas.

En la actualidad, la situación del turismo en Cuba contrasta con la de destinos similares del Caribe, como Punta Cana en República Dominicana y Cancún en México, que están registrando máximos históricos de visitantes tras la pandemia.

En este contexto, la crisis del turismo cubano coincide con un deterioro político, económico y social más amplio, marcado por apagones prolongados, escasez de servicios básicos y tensiones internas.

En las últimas semanas, además, varios países han emitido advertencias sanitarias que afectan directamente a los viajes a la Isla. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España alertó de una grave epidemia con brotes simultáneos de dengue y chikunguña, recomendando abstenerse de viajar si no se cuenta con la vacunación adecuada. Rusia, uno de los principales mercados emisores hacia Cuba en los últimos años, difundió una advertencia similar a través de su Ministerio de Exteriores, aconsejando extremar precauciones e incluso reconsiderar los desplazamientos, en medio de una creciente preocupación reflejada por la prensa y por turistas ya presentes en el país.