EE UU anuncia la expulsión de un diplomático cubano por "intento de agresión" en la ONU

Madrid/El embajador de EE UU en la ONU, Mike Waltz, afirmó este martes en Fox News que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha firmado la expulsión de un diplomático cubano del país. Aunque no citó su nombre, se cree que se trata de Richard Tur de la Concepción, que dio un manotazo en tres ocasiones al teléfono móvil con que un miembro de la delegación estadounidense lo grababa durante el debate sobre la resolución anual contra el embargo que presenta La Habana en la Asamblea General de la ONU.

"Justo antes de salir al aire esta noche, el secretario Rubio firmó los documentos para expulsar al diplomático cubano, el primer secretario de su delegación, que empujó e intentó agredir a uno de nuestros diplomáticos estadounidenses", dijo Waltz en Fox News. El incidente ocurrió mientras la delegación cubana, encabezada por el canciller, Bruno Rodríguez, se había desplazado hasta la tribuna para interrumpir al embajador de EE UU e increparlo, según el método del acto de repudio aplicado en la Isla contra los opositores.

El embajador afirmó que el cubano "estará en un avión a La Habana en las próximas 24 horas" y agregó: "Si le pones una mano encima a un estadounidense aquí en Estados Unidos, el presidente Trump, el secretario Rubio y yo no lo vamos a permitir".

Poco antes del incidente, la delegación cubana había denunciado acoso contra Tur de la Concepción en una comunicación oficial al secretario general de la ONU. La misiva, firmada por Ernesto Soberón Guzmán, acusa a John P. Freire, miembro de la delegación estadounidense, de mantener “una conducta de acoso, acecho e invasión del espacio personal” hacia el funcionario cubano, “sujeto de grabaciones sin su consentimiento por parte del representante estadounidense, quien se le aproximó a una distancia de menos de un metro para filmarlo con su teléfono celular, con un claro propósito de provocación, aún y cuando se le trasladó en reiteradas ocasiones al representante estadounidense, la objeción de la parte cubana a ser grabada”.

Según Soberón, que dirigió personalmente unos días antes otro acto de repudio contra opositores cubanos dentro del edificio neoyorquino de la ONU, la actitud de la delegación estadounidense es irrespetuosa, viola la privacidad y es incompatible “con el decoro y el respeto a la dignidad personal que debe prevalecer en el recinto de las Naciones Unidas”.

El documento, además, abunda en que los hechos se produjeron en el marco de la sesión anual en que se vota la resolución contra el embargo estadounidense, lo que forma parte –subrayan– “de la campaña agresiva orquestada por Estados Unidos, en su afán de restar credibilidad a Cuba y otro intento desesperado por desviar la atención del amplio apoyo que concita la condena a la política de bloqueo en las Naciones Unidas”.

Los hechos ocurrieron este martes durante la tensa sesión de debate –previa a la votación este miércoles– en la que, durante el turno de EE UU, la delegación cubana llevó a cabo una sonora protesta contra Waltz. En ella, el propio canciller, Bruno Rodríguez, secundado por seis funcionarios, intentó sabotear la intervención interrumpiendo con gestos, gritos y golpes sobre las mesas el discurso.

En su intervención, el embajador estadounidense habló de las políticas represivas del castrismo desde los años 60 y acusó a otros miembros de la familia y altos cargos del régimen de poseer objetos de lujo y vivir con privilegios mientras la población cubana sufre escasez y pobreza.

Rodríguez pidió la aplicación del artículo 71 del reglamento de la Asamblea General, para votar contra la intervención del estadounidense, pero se le recordó que esta disposición afecta al procedimiento y no al contenido. “La realidad es que no le gusta el fondo de lo que está escuchando. No le gustan las verdades duras”, dijo Waltz.

El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, tuvo que intervenir para restablecer el orden y advirtió de que podía suspender la sesión. Finalmente, concedió la palabra a Rodríguez, que tuvo que volver a su asiento. Desde ahí, acusó a Waltz de “mentir descaradamente” y mantener “una actitud indigna”.

Este miércoles a las 10 –hora de Nueva York– se reanuda la sesión, en la que intervendrán los países que faltan por tomar la palabra antes de proceder a la votación

Este miércoles a las 10 –hora de Nueva York– se reanuda la sesión, en la que intervendrán los países que faltan por tomar la palabra antes de proceder, en torno al final de la mañana o inicio de la tarde, a la votación. En 2025, la resolución contra el embargo reunió 165 votos a favor, siete en contra y doce abstenciones, el peor resultado obtenido hasta entonces por la Isla, aunque el de este año se prevé aún menos favorable, después de que Washington haya instado a muchos países aliados a unirse a su postura.

La situación no está del todo clara, no obstante, ya que Chile, que cuenta con un presidente afín a Washington –el derechista José Antonio Kast– ha anunciado que se abstendrá. Una decisión que ha valido una fuerte crítica de la organización Archivo Cuba, que acusa al Gobierno de “timorato” y espeta: “¡Con amigos así, quién necesita enemigos!”.

En su declaración, Archivo Cuba denuncia lo que considera una presencia excesiva del régimen en instituciones multilaterales y su “enorme aparato de propaganda, influencia y expansión global” e insta “a Chile y a las democracias del mundo a comenzar por copatrocinar la primera resolución de Naciones Unidas en apoyo al pueblo cubano y de condena al régimen represivo de Cuba”.