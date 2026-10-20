Con aspavientos e insultos, la misión cubana monta un acto de repudio en la sede de la ONU en Nueva York

La delegación cubana recibió a gritos a los invitados por EE UU para un acto sobre presos políticos en la ONU.

Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez arremeten en redes sociales contra los opositores y ex presos políticos invitados a participar por EE UU en una reunión sobre “la opresión que La Habana oculta”

Madrid/La misión permanente de Cuba en la ONU protagonizó este lunes un bochornoso incidente al recibir entre insultos y abucheos a la comitiva de activistas que participaba en un encuentro organizado por EE UU con el título Cuba Libre: La opresión que La Habana oculta. Entre los participantes se encontraban los ex presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y José Daniel Ferrer, que denunció el “mitin de repudio” en la sede del organismo en Nueva York.

El foco de la ira oficialista era, sobre todo, Orlando Gutiérrez Boronat, portavoz del Directorio Democrático Cubano y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, al que el canciller, Bruno Rodríguez, calificó en su cuenta de X de "conocido terrorista y estafador”.

Ya en las horas previas la delegación cubana había comenzado a caldear el ambiente. El embajador en la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, que encabezó el acto de repudio en los pasillos de la sede internacional, calificó la reunión como "una maniobra política" para debilitar el respaldo internacional a la resolución contra el embargo estadounidense, cuya votación está prevista para el 27 y 28 de octubre y ante la que este año la Administración de Donald Trump está activándose como nunca.

El embajador en la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, que encabezó el acto de repudio en los pasillos de la sede internacional, calificó la reunión como "una maniobra política" para debilitar el respaldo internacional a la resolución contra el embargo estadounidense

Soberón criticó la celebración de la reunión, que calificó de "selectiva" y "contraria a las normas que regulan el uso de las instalaciones de la organización internacional". El diplomático añadió que Washington pretende "imponer una narrativa sobre Cuba que justifique su política hacia la Isla".

"Estados Unidos está actuando como un delincuente internacional", dijo Soberón, que agregó que el objetivo final de Washington es “quebrar la voluntad” del pueblo cubano y socavar su “orden constitucional". El diplomático añadió la nueva consigna del régimen: "Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí lo es".

A la llegada de los participantes, el grupo de funcionarios cubanos se juntó en el hall de la ONU y comenzó a gritar “terroristas”, “abajo el bloqueo” y “Viva la Revolución”. El tenso momento duró menos de un minuto pero todos los ojos de los centenares de personas que caminan por los pasillos del edificio se pusieron sobre el hecho. Cuando los opositores llegaron al piso superior, los gritos cesaron y comenzó el acto, a puerta cerrada, definido como una “mesa redonda sobre derechos humanos, corrupción y represión sistémica en Cuba”.

Soberón quedó satisfecho con el episodio, ya que colgó en redes sociales el momento acompañado de un mensaje en el que destacó lo sucedido como “la fuerte expresión de apoyo a Cuba en la ONU”, pese a que los participantes eran de la propia delegación. “[Esto] envía un mensaje inequívoco: ninguna maniobra política de Estados Unidos puede ocultar el impacto humanitario devastador del bloqueo y el asedio energético sobre nuestro pueblo. Mientras Estados Unidos organizaba un evento dirigido a desacreditar a Cuba, numerosos representantes de la comunidad internacional se reunieron para expresar solidaridad con nuestro país, rechazar esta política de castigo colectivo y reafirmar el respeto por la soberanía de Cuba y su derecho a la autodeterminación”, posteó.

Al acabar, el embajador de EE UU en la ONU, Mike Waltz, que había organizado el encuentro ofreció una rueda de prensa junto al director ejecutivo de Freedom House, Jamie Fly, en la que se congratuló de la nueva acusación de la Fiscalía de Florida sobre Raúl Castro dentro del caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. “Esto es justicia para el pueblo cubano. Es justicia por los vuelos de Hermanos al Rescate y por aquel ataque de hace tanto tiempo. Y creo que envía el mensaje de que no hemos olvidado”, declaró.

Según Waltz, la orden de arresto contra Castro, que incluye ahora el cargo de conspiración para cometer asesinato, demuestra cómo la Administración estadounidense “se toma muy en serio los abusos”. Además, el embajador pidió que se haga justicia con todas las personas que han sido “detenidas y encarceladas” en la Isla.

El Gobierno de Cuba también habló a posteriori de lo sucedido en la ONU, así como de la nueva acusación contra Castro. Bruno Rodríguez tildó de “espectáculo mendaz” el acto organizado por Waltz, “fiel a su imagen y semejanza, el embajador de EE UU ante la ONU arremetió contra Cuba en los predios de la ONU”, denunció en sus redes sociales.

Al canciller tampoco le gustó que la ONU acogiera un evento "sin apego a tema alguno de la agenda o tópico de interés para los Estados Miembros y sin respeto a las normas de conferencias de la Organización”. Rodríguez dijo que “Waltz desfiló, en una sala clandestina y ante cuatro gatos, a una selección de personas que llevan años viviendo del presupuesto federal del Gobierno estadounidense con conductas anticubanas".

"Nada de lo allí ocurrido tiene respaldo en resoluciones de la ONU, cuenta con apoyo internacional o concuerda con los propósitos y principios recogidos en la Carta de la Organización”, agregó.

Rodríguez, que ya había cargado contra Gutiérrez Boronat señaló que "este personaje está incluido en la lista nacional de personas y entidades vinculadas al terrorismo que compila el Gobierno cubano en cumplimiento de mandatos del Consejo de Seguridad". Además, sin aportar pruebas, puntualizó que el líder opositor "está acusado en Miami por apropiarse de fondos millonarios del presupuesto federal estadounidense, destinados a la política subversiva contra Cuba, que paga el contribuyente de ese país".

"Boronat disfruta la impunidad que le brinda la delegación estadounidense ante la ONU, Organización con una larga trayectoria de resoluciones aprobadas precisamente contra conductas como la de este individuo"

"Boronat disfruta la impunidad que le brinda la delegación estadounidense ante la ONU, Organización con una larga trayectoria de resoluciones aprobadas precisamente contra conductas como la de este individuo", añadió el canciller.

Miguel Díaz-Canel, tampoco faltó a la cita en redes, donde escribió que a Washington "no le basta con sus frenéticas presiones sobre Gobiernos soberanos para que cambien su tradicional respaldo" a Cuba en la votación de la semana próxima. "También ha tenido que montar un espectáculo en la ONU, violando sus normas y procedimientos e incluso la agenda de la Asamblea General, donde el quórum más distinguido resultó una claque de genuflexos mercenarios y terroristas", sostuvo el mandatario.

Además, también se pronunció en X sobre la causa contra Castro. “La repudiable acción contra el General de Ejército esta mañana en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico”, puntualizó.

“Esa maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos contra Raúl y contra Cuba merece una firme condena”, añadió y remató afirmando que la decisión “forma parte del afán agresivo” de EE UU contra la Isla. “Raúl es Raúl, y ante cada afrenta a su figura siempre encontrarán la determinación de un pueblo a defender a la Revolución”.