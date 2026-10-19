Florida hace oficial la orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

“No fue un accidente, fue un asesinato”, sostuvo el fiscal general de Florida y prometió llevar al responsable ante la justicia

Madrid/El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó oficialmente este lunes una orden de arresto estatal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. La medida, firmada el viernes por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, acusa al ex gobernante cubano de conspiración para cometer asesinato en primer grado, en una causa distinta del proceso federal abierto en mayo por la muerte de cuatro integrantes de la organización.

“No fue un accidente, fue un asesinato”, afirmó Uthmeier durante una conferencia de prensa realizada en la Universidad Internacional de Florida. El fiscal recordó que las pruebas apuntan a la participación de espías cubanos infiltrados en la organización y cuestionó la falta de actuaciones judiciales durante tres décadas.

“Castro no está aquí en Florida y no va a ir a juicio próximamente”, reconoció el fiscal

“Castro no está aquí en Florida y no va a ir a juicio próximamente”, reconoció el fiscal. Sin embargo, defendió que la orden era necesaria para exigir responsabilidades y advirtió de que seguirán investigando para que los culpables respondan ante la Justicia.

Uthmeier insistió en que los delitos deben tener consecuencias y criticó que durante 30 años las autoridades hubieran mirado hacia otro lado. La orden no contempla la posibilidad de libertad bajo fianza y fue resultado de una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

La Fiscalía federal también considera “fugitivo” al ex gobernante cubano. Castro, de 95 años, era ministro de las Fuerzas Armadas cuando ocurrió el derribo. La orden estatal tiene, sin embargo, un alcance práctico limitado mientras permanezca en Cuba, fuera del alcance de la Justicia estadounidense. Aunque aumenta la presión judicial y política sobre La Habana, no garantiza que comparezca ante un tribunal. Uthmeier advirtió este lunes que Castro podría ser detenido y extraditado a Estados Unidos si viaja a un país con acuerdos de extradición, incluso para recibir atención médica.

Raúl Castro podría ser detenido y extraditado a EE UU si viaja a un país con acuerdos de extradición, incluso para recibir atención médica

Según la orden judicial y la declaración jurada obtenidas por el Miami Herald y el Tampa Bay Times, dos agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate transmitieron información sobre los vuelos de la organización y vigilaron instalaciones navales en Key West. La Fiscalía estatal sostiene que esas actividades, realizadas en territorio estadounidense, justifican que Florida pueda procesar a Castro por conspiración.

Los espías habían recibido instrucciones de evitar los vuelos de Hermanos al Rescate entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Uno de ellos regresó a Cuba el día 23, apenas 24 horas antes del derribo.

“Los espías del régimen de Castro operaban en nuestras comunidades, proporcionaban información a La Habana y contribuyeron a que pilotos civiles se convirtieran en blanco de los MiG cubanos”, afirmó Uthmeier en un comunicado de la Fiscalía General de Florida difundido también este lunes. Precisó además que “es posible que se presenten cargos adicionales”.

La implicación directa de Raúl Castro en el derribo ya había sido documentada en una grabación divulgada por El Nuevo Herald en agosto de 2006. Durante un encuentro con periodistas oficiales en Holguín el 21 de junio de 1996, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas relató cómo dió las órdenes a los mandos militares: "Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades". También explicó que había delegado la decisión de actuar en cinco generales.

En la comparecencia también intervinieron el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, y la alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz. Esta última insistió en que el paso del tiempo no debe servir de excusa para abandonar las investigaciones y reiteró su compromiso con las familias de las víctimas.

La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, insistió en que el paso del tiempo no debe servir de excusa para abandonar las investigaciones

El 24 de febrero de 1996, cazas militares cubanos derribaron sobre aguas internacionales dos avionetas de Hermanos al Rescate, organización dedicada a localizar balseros en el estrecho de Florida. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr. y Mario de la Peña, ciudadanos estadounidenses, y Pablo Morales, residente permanente en Estados Unidos. La Habana sostuvo que las aeronaves habían violado su espacio aéreo, una versión contradicha por las investigaciones internacionales.

La investigación estatal fue reabierta en marzo por Uthmeier. En mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales contra Castro y otros cinco militares por el mismo ataque, incluidos asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.