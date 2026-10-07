EE UU bloqueó 90 envíos de combustible dirigidos a la estatal cubana Enetec

Las autoridades no dieron detalles de los exportadores, pero dijeron que la firma sancionada está relacionada también con la interceptación del buque ‘Grace’ procedente de México

Madrid/El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Estados Unidos informó este miércoles de la interceptación de 90 envíos de combustible a la Isla que tenían como destino la estatal cubana sancionada Enetec. De ellos, dijeron en una conferencia de prensa en Miami, 71 fueron detectados en el puerto de Fort Everglades (Florida) y 19 en el de Houston (Texas).

En total, las autoridades incautaron 600.000 galones de petróleo (2,27 millones de litros), con un valor de 2,8 millones de dólares, en una operación conjunta entre el DNS, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.

Los agentes especiales que comparecieron ante los medios contaron que los envíos fueron puestos bajo retención a principios de septiembre, mientras los investigadores averiguaban la identidad del destinatario y las circunstancias de las operaciones. Cruzando información, determinaron que el beneficiario de los cargamentos era Enetec S.A. Esta compañía estatal, dependiente del Ministerio del Comercio Exterior y dedicada al comercio, importación y exportación de combustible, fue puesta en la lista negra de la Oficina de Control de Activos estadounidense el pasado julio.

Esta operación, aclaró el agente especial José Figueroa, “no pretende interferir en las iniciativas legítimas de apoyar a las familias cubanas”

Según CBS News, los cargamentos estaban compuestos por destilados medios mezclados con biodiésel.

Esta operación, aclaró el agente especial José Figueroa, “no pretende interferir en las iniciativas legítimas de apoyar a las familias cubanas” ni en los envíos humanitarios, sino en evitar que los entes cercanos al régimen se aprovechen “del sufrimiento del pueblo cubano”.

El periodista de Martí Noticias Mario Pentón recordó que Cuba ha multiplicado por cuatro la compra de combustible de EE UU y planteó: “¿cómo ustedes se aseguran de que esa compra de combustible no termine en manos del régimen cubano?”. Figueroa eludió la pregunta refiriéndose a la operación objeto de la conferencia de prensa: “Lo que estamos hablando aquí específicamente es que estos 90 envíos fueron documentados para ser enviados al Gobierno de Cuba por medio de una entidad que está sancionada por el Gobierno de Estados Unidos”.

Cuestionados por la identidad del exportador o exportadores desde EE UU, los funcionarios dijeron que la investigación continúa y que lo revelarían “cuando sea posible”. De igual manera, una reportera preguntó si esta operación tiene que ver con las interceptaciones de los barcos Jaira Provider y Grace, ocurridas, respectivamente, a principios del verano y el 5 de septiembre, pero reveladas por EE UU hace tan solo unos días.

Cuestionados por la identidad del exportador o exportadores desde EE UU, los funcionarios dijeron que la investigación continúa y que lo revelarían “cuando sea posible”

Figueroa respondió: “En este momento no quiero hablar de las investigaciones, pero le puedo decir que la empresa Enetec, que es la empresa sancionada, sí está de alguna forma relacionada con ambos eventos”.

Esos buques transportaban, según una nota oficial de la Guardia Costera difundida el pasado viernes, “combustible ilícito” a la Isla, y utilizaron tácticas habituales de la llamada “flota oscura”, ocultando sus movimientos o dificultando su rastreo a través de satélite. Si bien las autoridades no revelaron el origen de esas naves, detallaron que el último puerto de escala de ambos había sido Colón, Panamá.

Sobre el Grace, abordado por los guardacostas y posteriormente escoltado hasta Progreso, en el estado mexicano de Yucatán, el especialista de la Universidad de Texas Jorge Piñón expresó a 14ymedio su extrañeza. “Es una operación compleja, de alto costo y riesgo, todo esto para un pequeño resultado tanto en valor como en volumen”, dijo el experto en energía, refiriéndose además al tamaño del barco, de unos 91 metros de eslora: “es un pequeño portacontenedor, no un tanquero”.

Al respecto, explica que la carga, transportada en isotanques, podía haber estado camuflada dentro de contenedores, pues “los combustibles que pudieran transportar mezclados con los lastres se hubieran contaminado con los sólidos y líquidos (agua salada), limitando así su uso por razones de calidad”. Y se preguntaba: “¿Serán novatos en esto? ¿Por qué no crear una mipyme y pedir licencias para exportar combustibles de EE UU? ¿Estarían solamente interesados en probar una nueva ruta?”. Que el destino pueda haber sido Enetec contesta a la segunda de las preguntas.