EE UU busca demostrar que "Cuba es un Estado fallido", se queja el régimen

Madrid/De todas las medidas del “criminal bloqueo” denunciadas sistemáticamente por el régimen cubano, la que más molesta a la subdirectora para EE UU, Johana Tablada, es la “operación de desinformación con la cooperación médica de Cuba”, que considera innoble. La funcionaria ha hecho una lista de todos los “pretextos” y “falsedades” que alega Washington para dañar al Gobierno de La Habana, entre los que destaca también el reclutamiento de mercenarios para luchar con Rusia en Ucrania.

“Es absolutamente falso y ha sido desmentido al igual que la acusación de las bases chinas que todas las semanas lo pone The Wall Street Journal con total impunidad y sin apego a ninguna evidencia”, afirma contundente en una entrevista publicada este sábado por Prensa Latina. A juicio de Tablada, el objetivo de Washington sigue siendo “aplicar esa lógica tan torcida de que si se aprieta el bloqueo finalmente va a provocar una situación de revuelta, de desestabilización de nuestra población, para culpar al Gobierno de Cuba del impacto de las medidas tomadas por ellos”.

La funcionaria elude cualquier autocrítica y subraya que las decisiones del Gobierno estadounidense provocan “un impacto muy severo, muy doloroso, en el nivel de vida de la familia cubana que hoy ve afectada su canasta básica, los precios del transporte, la posibilidad de ingerir los alimentos que se necesitan”. “La idea de ellos es que esto se debe a que Cuba es un Estado fallido, esa es la narrativa que se repite”, insiste.

El pasado octubre, Tablada ofreció una entrevista al medio The Hill en la que enfatizó que era una de sus prioridades la retirada de Cuba de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo –“como sabemos no es una calumnia más, esa es una medida que va directamente a la yugular de la economía cubana”,dice–, pero las reuniones no han dado sus frutos por el momento y la Administración de Joe Biden ha mantenido el estatus de la Isla. Las palabras de la funcionaria a Prensa Latina dejan clara la decepción con los demócratas e, incluso, la indiferencia ante un cambio de Gobierno en el país vecino en noviembre.

“La política del Gobierno de Joe Biden ha seguido en esencia la política del Gobierno de Donald Trump”, dice, “faltando incluso a la promesa electoral de que aquellas medidas inhumanas que afectaban a la familia cubana iban a ser levantadas”. El régimen apoyó visiblemente durante las elecciones de 2020 al Partido Demócrata, cuyos cabeza de cartel (Biden-Harris) habían afirmado que aliviarían algunas medidas contra Cuba tomadas por su antecesor.

Pocos meses de aquellos comicios, ya con Biden en la Casa Blanca, la represión contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 frenó cualquier iniciativa de reeditar el deshielo y las flexibilizaciones han sido mucho menores a las previstas por el Gobierno cubano, que soñaba con un regreso a los tiempos de Barack Obama.

“En 2024, aún existe la posibilidad de un segundo mandato del presidente Biden –dice Tablada–, pero también de que en enero de 2025 retorne lo que yo digo ‘el equipo de demolición del presidente Trump’. Este es un país donde están muy polarizados, donde hay fuerzas emergentes casi de corte fascista, y donde se han puesto de moda incluso valores de barbarie que son anticivilizatorios como el racismo, la xenofobia y la discriminación”, abunda la funcionaria.

Tablada también ha hecho referencia a congresistas republicanos de Florida, concretamente a María Elvira Salazar –a quien acusa de querer perpetuar la presencia de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo–, y a opositores a los que no menciona pero alude claramente. “[Hay un ] permanente engaño con el tema de los derechos humanos en el cual el Gobierno de Estados Unidos otorga un tratamiento privilegiado a aquellas personas que han sido objetivo o destinatarios de sus proyectos de financiamiento para sus programas de intervención en la política interna de Cuba. Esos individuos después son presentados como los héroes que no son, pues no tienen respaldo en nuestra sociedad”, afirma.

Según Tablada, para favorecer a esas personas “que ni siquiera viven en Cuba, se pretende justificar la permanente y real violación de los derechos humanos de millones de cubanos”. La funcionaria afirma que a través de esa asfixia económica está forzando la emigración masiva de los cubanos, sin hacer referencia a la política de exención de visados que mantiene Nicaragua –propiciando las salidas a petición de La Habana– o las propias salidas más o menos forzosas que el Gobierno ha promovido para opositores y otros críticos.

“La ola migratoria más grande de la historia de Cuba, que ha sido muy lamentable para la familia cubana (...) es resultado de esa apuesta irracional insensible y desconectada de la realidad, de pensar que con privar a las personas de sustento, de cortar todas las fuentes de ingreso a la economía cubana, va a lograr descarrilar un proceso como el nuestro de independencia y soberanía”, insiste. A la vez que señala que esa política, puesta en marcha desde 1959, no ha funcionado.

El mensaje de Tablada es reiterativo a lo largo de toda la entrevista, en la que advierte de que se está elaborando un informe que reúne los datos de las multas “aplicadas por el Departamento de Comercio a los socios de Cuba en el que se verá que “han roto el récord de años anteriores”.

Entre los ámbitos afectados por las medidas de EE UU, destaca las que “afectaban a la capacidad de los Estados de luchar contra el covid-19”, sin concretar a qué se refería exactamente, pero también a las más recientes decisiones sobre el ámbito académico, pese a lo cual, insiste, hay “llamados crecientes” para el restablecimiento de las relaciones desde sectores económicos, científicos o políticos y agrega que son muestra de la buena voluntad de Cuba las reuniones a las que sigue acudiendo con funcionarios estadounidenses a pesar de todo.

“En 2023, no es un secreto para nadie, se restablecieron, aun cuando se han mantenido las medidas más duras que afectan la vida de los cubanos y las cubanas, determinados espacios de cooperación e intercambio con el Gobierno de Estados Unidos (...) en total coherencia con las aspiraciones de su pueblo de vivir en paz con su vecino más cercano”, dice, tras acusar a Washington de usar una lógica “en la que yo hago todo lo que pueda para asfixiar tu economía y al mismo tiempo estoy financiando una operación de desinformación permanente y sistemática con cientos de millones de dólares para responsabilizar a la víctima del impacto de esas medidas”.

En medio de una situación agravada de escasez de energía, falta de comida y encarecimiento de los precios de varios suministros, entre ellos el combustible, que están caldeando los ánimos en la Isla, Tablada afirma que “el pueblo de Cuba confía mucho más en la solidaridad que es muy grande, en la decencia y el decoro de esas instituciones que siempre van a extender la mano a un país que como pocos ha estado tendiendo la mano para ayudar a todo el que lo ha necesitado”, zanja.