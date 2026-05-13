EE UU considera que Cuba amenaza su seguridad por albergar actividades militares de Rusia y China

Díaz-Canel contesta que “jamás ha salido" de su país "una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional" de su vecino

Washington / Madrid/El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de su país debido, entre otras razones, a que buques militares rusos, incluido un submarino de propulsión nuclear, han atracado repetidamente en puertos de la Isla.

Durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, marcada por advertencias sobre presuntas operaciones de inteligencia de Rusia –y sugerencias de que China podría estar haciendo lo propio– con apoyo logístico de Cuba, el congresista republicano Mario Díaz-Balart preguntó a Hegseth si embarcaciones militares rusas habían utilizado territorio cubano.

"Eso es cierto", replicó Hegseth, que detalló que desde hace tiempo Washington considera "altamente problemático" que "un adversario extranjero use ese tipo de ubicación", tan cerca de Estados Unidos.

Washington considera "altamente problemático" que "un adversario extranjero use ese tipo de ubicación", tan cerca de Estados Unidos

Más adelante, Díaz-Balart preguntó directamente al jefe del Pentágono si considera que el Gobierno cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y Hesgseth respondió: "sí", en uno de los intercambios más duros de la audiencia.

La comparecencia estuvo centrada en las prioridades de defensa y seguridad nacional de la Administración del presidente, Donald Trump, pero derivó en preguntas sobre la creciente cooperación entre Cuba, Rusia y China, así como sobre presuntas actividades de inteligencia y presencia militar extranjera en la Isla, situada a unos 150 kilómetros de las costas estadounidenses.

En probable respuesta, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró este martes que "jamás ha salido" de su país "una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional" de Estados Unidos, a la par que ha agregado que la Isla "no amenaza, ni desafía", pero "tampoco teme".

"En más de seis décadas de Revolución socialista, a noventa millas (unos 145 kilómetros) de Estados Unidos, jamás ha salido de este territorio una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país", ha subrayado el jefe del Ejecutivo cubano en un mensaje en redes sociales en el cual, ha recalcado, "Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme".

Al decir “jamás”, el mandatario cubano obvia las múltiples pruebas sobre los campamentos de entrenamiento dentro de la Isla y la entrega de armas a decenas de guerrillas que buscaban tumbar a gobiernos aliados de Washington en América latina y no dudaron en secuestrar y matar a varios diplomáticos estadounidenses. Además, La Habana ofreció sus aguas territoriales a los carteles de Colombia para facilitar el paso de la cocaína hacia EE UU. Y dio asilo a terroristas buscados por el FBI.

No obstante, Díaz-Canel insistió en que "cada día sale una nueva amenaza de Estados Unidos hacia Cuba" y que esta ha sido objeto de "incontables acciones ofensivas fraguadas" desde Washington que han dejado "miles de cubanos heridos o muertos". El mandatario tachó de "incoherente" y "fantasioso" el hecho de "señalar" a su país como una "amenaza" mientras, ha asegurado, "se decretan medidas coercitivas adicionales y se acusa a su Gobierno de incapaz de sostener mínimamente su economía".

"Todo forma parte de una construcción narrativa sobre la cual seguir asfixiando al pueblo cubano, además de escalar a un conflicto que pudiera tener consecuencias inimaginables para nuestros pueblos y región", reflexionó el dirigente en alusión a las medidas de Washington, que afectan a sectores estratégicos como el de la energía, la minería o los servicios financieros.

En esa misma línea, Díaz-Canel dijo que está "probado", "documentado" e incluso "reconocido por organismos internacionales y agencias estadounidenses de Administraciones interiores" que su país "ha contribuido con Estados Unidos a preservar su seguridad en el enfrentamiento a delitos transnacionales de diversa índole".

"Cuba ha debido trabajar en todo este tiempo para enfrentar con firmeza y serenidad las amenazas que llegan desde Estados Unidos y así seguiremos hasta las últimas consecuencias", zanjó.

"Cuba ha debido trabajar en todo este tiempo para enfrentar con firmeza y serenidad las amenazas que llegan desde Estados Unidos y así seguiremos hasta las últimas consecuencias"

Este mismo martes, el inquilino de la Casa Blanca dijo antes de salir hacia Pekín que Cuba "está pidiendo ayuda" y que ambos países "van a hablar", sin ofrecer más detalles al respecto. Todo ello, en medio de sus reiteradas y habituales amenazadas contra las autoridades habaneras, inclusive la opción de una ofensiva militar.

Hace 15 días, los republicanos del Senado bloquearon, nuevamente, una iniciativa demócrata que buscaba limitar los poderes de guerra de Trump sobre Cuba. Pese a ello, cada vez más republicanos se oponen a una solución armada que puede dañar más las posibilidades del partido en las elecciones de noviembre.

La semana pasada, en una entrevista con Fox News, el secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó el malestar de la Administración Trump por el uso del territorio cubano por parte de sus adversarios y calificó sus operaciones, a 90 millas náuticas de las costas de Florida, como una amenaza.