EE UU multiplica abiertamente sus vuelos militares cerca de Cuba, como advertencia

MQ 4C Triton, uno de los drones de vigilancia detectados en las inmediaciones de Cuba.

'CNN' documenta al menos 25 misiones desde febrero en las inmediaciones de la Isla en un patrón similar al observado antes de la intervención en Venezuela

Madrid/Al menos 25 vuelos militares estadounidenses han sido detectados cerca de Cuba desde el pasado 4 de febrero, según una investigación de CNN basada en datos abiertos de rastreo aéreo y registros de vuelos disponibles públicamente. La cadena sostiene que el patrón de operaciones parece haberse hecho visible de manera deliberada, en el contexto del aumento de la tensión entre Washington y La Habana.

La investigación documenta vuelos de aeronaves militares y de inteligencia alrededor de la Isla, la mayoría concentrados en las inmediaciones de La Habana y Santiago de Cuba, algunos a menos de 64 kilómetros de la costa. En comparación, EE UU realizó en el 2025 “solo unos pocos vuelos de inteligencia” de esta naturaleza en las cercanías de la Isla.

Todos los trayectos fueron identificados mediante plataformas abiertas como Flightradar24 y ADS-B Exchange, utilizadas habitualmente para rastrear tráfico aéreo civil y militar. “Eso ocurre pese a que las aeronaves involucradas tienen la capacidad –si así lo decidieran– de ocultar su presencia apagando sus balizas de ubicación”, señala CNN.

CNN señala que “patrones similares, en los que el aumento de la retórica del Gobierno de Trump coincidió con un incremento de vuelos de vigilancia visibles públicamente, ocurrieron antes de operaciones militares de EE UU tanto en Venezuela como en Irán”.

Las aeronaves involucradas tienen la capacidad –si así lo decidieran– de ocultar su presencia apagando sus balizas de ubicación

La exposición pública plantea la pregunta de si EE UU está enviando deliberadamente una señal sobre la presencia de estas aeronaves a sus adversarios. Independientemente de si esa señal es intencional o no por parte del Ejército o el Gobierno de EE UU, el mensaje ha activado el nerviosismo de los funcionarios cubanos y de la opinión ciudadana.

En las redes sociales, los usuarios cubanos replican las informaciones de los vuelos de vigilancia estadounidenses y avivan la creciente preocupación por una intervención militar, como la que se vivió el pasado 3 de enero en Venezuela.

La mayor parte de las operaciones corresponden a aviones P-8A Poseidon, utilizados por EE UU para misiones de vigilancia marítima y reconocimiento. También se ha detectado un RC-135V Rivet Joint, una aeronave dedicada a la interceptación y recopilación de inteligencia electrónica, así como varios drones MQ-4C Triton, empleados para tareas de observación aérea a gran altitud.

Estos vuelos de vigilancia coinciden con el contexto de creciente confrontación verbal y política entre Washington y La Habana. Recientemente, la Administración de Donald Trump ha endurecido sus sanciones hacia el régimen y ha insinuado incluso escenarios de intervención, aunque fuentes citadas por The Associated Press (AP) han desmentido que la Casa Blanca esté planificando una operación militar en Cuba.

Independientemente de si esa señal es intencional o no por parte del Ejército o el Gobierno de EE UU, el mensaje ha activado el nerviosismo de los funcionarios cubanos

Por su parte, el régimen cubano ha intensificado su discurso de defender la “patria” —o, lo que es lo mismo para ellos, el sistema político vigente en la Isla— “hasta la muerte”, mediante la llamada estrategia de “guerra de todo el pueblo”. Sin embargo, pese a la intensa campaña estatal para evidenciar un supuesto apoyo popular, la opinión ciudadana –reflejada en los resultados de la reciente encuesta independiente promovida por El Toque– no parece respaldar al Gobierno.

CNN añade que las operaciones han sido constantes desde el 4 de febrero, fecha en la que el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío concedió una entrevista a la propia cadena en la que afirmó que La Habana estaba dispuesta a dialogar con Washington, pero descartó cualquier discusión sobre un cambio de sistema político.