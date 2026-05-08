Habrá más sanciones contra el régimen cubano, anuncia Marco Rubio en Roma

El secretario de Estado de EE UU Marco Rubio, junto a su homólogo italiano, Antonio Tajani, en el Palacio de la Farnesina, en Roma, este viernes.

Gaesa es “un holding creado por generales que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano”, explica el secretario de Estado a la prensa italiana

Madrid/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este viernes que habrá más sanciones para el régimen de la Isla después de las anunciadas el jueves. Preguntado por ellas en una conferencia de prensa en Roma, tras haberse reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, explicó que el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa) es “un holding creado por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano”.

Y prosiguió: “Ni un solo céntimo de ese dinero beneficia al pueblo cubano. Está el Gobierno cubano, que tiene un presupuesto, y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio Gobierno. Ni un solo centavo de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente, ni a proporcionar un solo grano de arroz a un solo cubano, salvo a las personas que forman parte de Gaesa”.

“No se trata de sanciones contra el pueblo cubano”, afirmó, sino que se está sancionando a “empresas que, básicamente, se están quedando con todo lo que genera dinero en Cuba y lo están metiendo ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del régimen”. E insistió en esa idea esgrimiendo que “se trata de una sanción contra esta empresa que está robando al pueblo cubano en beneficio de unos pocos”.

"No se trata de sanciones contra el pueblo cubano", afirmó, sino que se está sancionando a "empresas que, básicamente, se están quedando con todo lo que genera dinero en Cuba"

Rubio aseguró que no habló de ello durante la audiencia ayer jueves con el papa León XIV, pero agregó: “Vamos a tomar más medidas”.

De lo que sí hablaron, refirió, fue de ayudas a Cuba. Sobre ellas, comunicó al sumo pontífice que Estados Unidos proporcionó seis millones de dólares en ayuda humanitaria, que fue distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica, y que están dispuestos a hacer más.

“De hecho –aseveró– hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. Por desgracia, hasta ahora no han aceptado distribuirla para ayudar al pueblo de Cuba. Pensamos en ayuda para el huracán, pero es el régimen el que no lo acepta. Es el régimen el que se interpone en el camino”.

EE UU, remachó, “quiere ayudar a Cuba, que está sufriendo a causa de este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía”.

El Departamento de Estado que encabeza Rubio puso este jueves nombres y apellidos a nuevos sancionados por la Administración estadounidense dentro del régimen cubano: además de Gaesa, son su presidenta, Ania Guillermina Lastres Morera, y la empresa estatal asociada a la canadiense Sherritt International que opera en las minas holguineras, Moa Nickel S.A.

El propio Ministerio de Relaciones Exteriores se hace eco este viernes de las manifestaciones llevadas a cabo en Italia, este jueves, contra el secretario de Estado

En un comunicado, el secretario de Estado explicó que designó a esos “sujetos” en virtud de la orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, el pasado 1 de mayo, que determinaba imponer sanciones “a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

El régimen reaccionó de inmediato a las nuevas sanciones, vía redes del ministro de Relaciones Exteriores, que calificó las medidas como un “castigo colectivo” y denunció a EE UU por “su intención genocida contra la nación cubana”.

El propio Ministerio de Relaciones Exteriores se hace eco este viernes de las manifestaciones llevadas a cabo en Italia, este jueves, contra el secretario de Estado de EE UU por su visita, en “hasta más de 50 ciudades”. La prensa oficial informa también de una “masiva demostración” en la céntrica Plaza de los Apóstoles de Roma, convocada por la Red de los Comunistas y otras organizaciones juveniles de extrema izquierda, como Cambiare Rotta y Oposición Estudiantil Alternativa (OSA). “¡Fuera Rubio de Roma!” y “¡Cuba no está sola!”, son algunas de las consignas coreadas por la multitud procastrista.