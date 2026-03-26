EE UU deportó a 6.000 cubanos a México mediante un acuerdo "no escrito"

Tapachula se ha convertido en un centro de estancia para cientos de cubanos, ante el cierre de la frontera de EE UU

Un juez de Boston pide aclaraciones al Gobierno después de que este alegara que se están realizando estas operaciones tras un pacto verbal

Madrid/William Young, juez de distrito en Boston, ha pedido aclaraciones al Gobierno de EE UU después de que la Administración de Donald Trump dijera que tiene un acuerdo “no escrito” con México en virtud del que ha deportado a 6.000 cubanos.

Los abogados de Jorge Juan Navarro, un cubano deportado a México después de 30 años viviendo en EE UU, presentaron una denuncia ante los tribunales por considerar que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) violó sus derechos al enviarlo al país norteamericano.

El caso está pendiente a la espera de que otro tribunal decida si las deportaciones rápidas que está llevando a cabo la Administración o no legales, pero, mientras, Young ha pedido que se le aclare cómo es posible que se esté utilizando un método sin transparencia y de manera sistemática para deportar a los detenidos.

El abogado del Gobierno indicó al juez, inicialmente, que aportaría copia de ese acuerdo, pero más adelante alegó que el acuerdo era verbal.

Según Reuters, el magistrado se mostró indignado. "¿Qué? Puede ser esto cierto? ¿Hay algún acuerdo no escrito entre dos naciones soberanas por el cual 6.000 ciudadanos cubanos ya han sido enviados a México? ¿Es este acuerdo secreto?", preguntó.

"¿Qué? Puede ser esto cierto? ¿Hay algún acuerdo no escrito entre dos naciones soberanas por el cual 6.000 ciudadanos cubanos ya han sido enviados a México? ¿Es este acuerdo secreto?"

Young, nombrado juez por el republicano Ronald Reagan, advirtió de que la "deferencia judicial" tiene un límite y que no permitirá que la función de la justicia sea ignorada ante deportaciones a gran escala que carecen de un marco legal transparente.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de información de la agencia.

Según el juez, la Administración anterior, de Joe Biden, estableció convenios para agilizar los casos en los que el país de origen del ciudadano es renuente a aceptarlo, al parecer cuatro países incluyendo a Cuba, pero en el marco de los programas parole humanitario y CBP One, que facilitaron la llegada en condiciones legales de cientos de miles de cubanos y otras nacionalidades.

La pasada semana, Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, contó a 14ymedio que solo en Tapachula hay cerca de 500 cubanos deportados por EE UU que han sido “abandonados en la madrugada en el último mes en diferentes puntos. Son personas que han quedado en el limbo migratorio”.

Se cree que unos 30.000 cubanos están varados en la región debido al cierre de la frontera norte bajo la Administración de Donald Trump, una cifra a la que se suman las más de 15.000 solicitudes de refugio estancadas en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración.

En octubre, la situación ya estaba causando alarma a nivel internacional sin que se conocieran las circunstancias de cómo los cubanos acababan llegando así a México, aunque muchos migrantes declaraban preferir ese destino que regresar a la Isla.