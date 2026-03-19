EE UU ha deportado a México cerca de 500 cubanos en el último mes, denuncia un activista

Las autoridades mexicanas han hecho caso omiso a las demandas de los cubanos deportados por EE UU.

Ciudad de México/En Tapachula hay cerca de 500 cubanos deportados por EE UU que han sido “abandonados en la madrugada en el último mes en diferentes puntos”, denuncia Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana. “Son personas que han quedado en el limbo migratorio”, lamenta.

El activista cuenta a 14ymedio que “esta gente ha perdido todos sus derechos” y aseguró que “están en una situación de apátridas”. Son migrantes, dijo, que no quiere Cuba y que en EE UU "ya perdieron sus derechos".

Las autoridades mexicanas han hecho caso omiso a las demandas de estos deportados. El activista señala que al acudir a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a los cubanos deportados les permiten llenar las formas y “en el mejor de los casos les piden esperar de entre tres a cuatro meses para recibir un correo que nunca llegará”.

Con el cierre de la frontera de EE UU desde que Donald Trump asumió la presidencia, García Villagrán asegura que quedaron varados cerca de 30.000 cubanos, a los que hay que sumar la gente deportada, entre los cuales “hay personas mayores y otros en situación de calle”.

El director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán / EFE

El subsecretario de Movilidad Humana de la Secretaría de la Frontera Sur, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, reconoció ante medios locales que el año pasado se registraron cerca de 12.000 personas deportadas desde Estados Unidos, sin precisar su nacionalidad.

En diciembre del año pasado, el cubano Oliver contó a este diario que EE UU estaba deportando a delincuentes a México, a los que “les borra los antecedentes antes de cruzarlos”.

Oliver, quien contaba con formulario I-220A, denunció que junto con otros 37 migrantes de la Isla fueron expulsados y abandonados “sin documentos ni dinero” en el país y su futuro quedó en el limbo. El hombre pasó dos días durmiendo en la calle, deambulando y sin comer porque el resto de los deportados se separó. “Aquí, la amistad es nada. Sálvese quien pueda”.

García Villagrán dijo que buscan presionar a la Comar y al Instituto Nacional de Migración para que atiendan a los migrantes deportados por EE UU, por lo que ya llevan reunidas cerca de 350 firmas. “Muchos de ellos permanecen en condiciones precarias, durmiendo en espacios públicos o realizando actividades informales para subsistir, mientras enfrentan la falta de documentos que definan su estatus migratorio”.

En las oficinas migratorias “hay cerca de 15.000 solicitudes de cubanos” que llevan meses sin tener solución, agregó el activista.