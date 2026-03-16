Islas Caimán repatria a 20 cubanos en 65 días y hay otros 24 a la espera de vuelos

Los migrantes de la Isla “fueron escoltados por agentes de migración y funcionarios de prisiones” hasta su entrega

La Habana/El Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de las Islas Caimán ha repatriado a 20 cubanos en 65 días. El retornó más reciente a La Habana fue el de seis migrantes de la Isla el pasado 6 de marzo en un vuelo regular de Cayman Airways, informó la dependencia en un comunicado.

El director de control fronterizo, Bruce Smith, dijo que los cubanos “fueron escoltados por agentes de migración y funcionarios de prisiones” hasta su entrega. Además, informó que hay un grupo de 24 personas de la Isla que se encuentran de manera irregular y que están a la espera de vuelos para su salida del país.

A mediados de febrero, la tripulación del Enchantment of the Seas, del operador de cruceros Royal Caribbean, con sede en Miami, rescató frente a las costas de Cuba a seis balseros. Los hombres se encontraban en una embarcación rústica, que estaba siendo impulsada por remos.

La tripulación del crucero, que zarpó de Port Everglades, en Florida, hizo escala en Gran Caimán y adelantó que los balseros serían devueltos a la Isla. Sin embargo, las autoridades no precisaron en el boletín si los deportados eran de este grupo.

El retornó más reciente a La Habana fue el de seis migrantes de la Isla el pasado 6 de marzo en un vuelo regular de Cayman Airways

Antes de esta repatriación, el pasado 16 de febrero, se registró el envío en un vuelo de 13 cubanos que ingresaron de manera ilegal. Durante años, Islas Caimán ha sido un paso para los balseros cubanos. Desde agosto de 2024, las personas de la Isla que deseen viajar al país para hacer una escala deben solicitar una visa de tránsito, un requisito que antes no era necesario.

Ante el temor de un éxodo de cubanos por la crisis que enfrenta Cuba y la repercusión para la economía del país derivada de los acontecimientos en Venezuela, el socio proveedor de petróleo y asistente financiero, el Gobierno de Islas Caimán reorganizó a su personal hispanohablante para atender a cubanos.

La preocupación se dio tras la llegada de 10 balseros cubanos el primer día de febrero. “Si bien la información de inteligencia interinstitucional no indica una amenaza inmediata de migración masiva”, señalaron las autoridades, “las acciones del Gobierno reflejan una gestión de riesgos prudente y sus obligaciones de larga data de mantener el orden público, la integridad de las fronteras y la seguridad de las tres Islas Caimán”.

Se indicó que en caso de la llegada masiva, se activarán los protocolos establecidos que “priorizan la verificación de identidad, los exámenes médicos y de salud, y las evaluaciones de seguridad”.